14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

14 Nisan 2017 Cuma, 17:27

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valiliği'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Konya Valiliği'ne geldi.

Polis tören mangası tarafından valilik girişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vali Yakup Canbolat tarafından kentle ilgili brifing verildi.

Erdoğan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

Çıkışta vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle Valilik'ten ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER
Konya Buluşması
YEREL

KONYA BULUŞMASI

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
&quot;Konya Buluşması&quot;
YEREL

"KONYA BULUŞMASI"
MEDAŞ referanduma yönelik tedbirlerini aldı
YEREL

MEDAŞ REFERANDUMA YÖNELİK TEDBİRLERİNİ ALDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Rektör Şahin, &quot;Konyasporlu Olduğumuzu Gururla Söylüyoruz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "KONYASPORLU OLDUĞUMUZU GURURLA SÖYLÜYORUZ"
SÜ'de Parkinson hastalığı anlatıldı
YEREL

SÜ'DE PARKİNSON HASTALIĞI ANLATILDI
Akademik Birlik Platformu referandumda 'evet' diyor
YEREL

AKADEMİK BİRLİK PLATFORMU REFERANDUMDA 'EVET' DİYOR
Başkan Özgüven: &quot;Biz, şehrimize hizmet eden büyük bir aileyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, ŞEHRİMİZE HİZMET EDEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Beyşehir Milli Eğitim'den &quot;Mem'uriyetten Mem'nuniyete&quot; isimli dergi
YEREL

BEYŞEHİR MİLLİ EĞİTİM'DEN "MEM'URİYETTEN MEM'NUNİYETE" İSİMLİ DERGİ
Konyaspor'da Serkan Kırıntılı'nın sağlık durumu
YEREL

KONYASPOR'DA SERKAN KIRINTILI'NIN SAĞLIK DURUMU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Milletvekili Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddiası
YEREL

MİLLETVEKİLİ BOZKURT'UN ANNESİNİN HASTANEDEN ZORLA TABURCU EDİLDİĞİ İDDİASI
MHP'li Kalaycı: &quot;Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur&quot;
YEREL

MHP'Lİ KALAYCI: "EVET DOĞRUDUR, DOĞRULUKTUR, DOĞUŞTUR"
Akınsoft 22 yaşında
YEREL

AKINSOFT 22 YAŞINDA
Başkan Akyürek: &quot;Hep birlikte büyük Türkiye için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "HEP BİRLİKTE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
SÜ'de 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Yeni Türkiye Yolunda konferans düzenlendi
YEREL

SÜ'DE 15 TEMMUZ'DAN 16 NİSAN'A YENİ TÜRKİYE YOLUNDA KONFERANS DÜZENLENDİ
Başkan Tutal, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TUTAL, BELEDİYE PERSONELİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Ereğli Belediyesi'nden engelli vatandaşlar için Konya kültür gezisi
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KONYA KÜLTÜR GEZİSİ
Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde
YEREL

SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI'NIN İZİNDE
KOSGEB değerlendirme toplantısı KTO'da gerçekleştirildi
YEREL

KOSGEB DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KTO'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Milletvekili Babaoğlu ve Başkan Özaltun'dan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ BABAOĞLU VE BAŞKAN ÖZALTUN'DAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
&quot;Aykut Kocaman görevinin başındadır&quot;
YEREL

"AYKUT KOCAMAN GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı