Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valiliği'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Konya Valiliği'ne geldi.
Polis tören mangası tarafından valilik girişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vali Yakup Canbolat tarafından kentle ilgili brifing verildi.
Erdoğan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.
Çıkışta vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle Valilik'ten ayrıldı.