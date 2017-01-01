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"KOSGEB 5. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"

14 Nisan 2017 Cuma, 17:32

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarafından düzenlenen "KOSGEB 5. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan 30 girişimci adayına sertifikaları törenle verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, BTB hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençlerin girişimcilik noktasındaki ilk adımlarını atarken yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Girişimcilik eğitimini almış birçok genç bulunduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Elbette sadece girişimcilik eğitimi almak yeterli değil. Aynı zamanda 'Ben girişimciyim.' deyip o tabelayı, ocağı tüten, yanan bir yere asmak önemli olan. İnşallah bu noktada da bunu gerçekleştirirsiniz. Sizler bu eğitimler sayesinde bu iş nasıl yapılıyor onu öğreniyorsunuz. Yani orada bir göl var, deniz var, orada nasıl kulaç atacağınızı öğretiyorlar size veya bir ırmak var, o ırmağı nasıl geçeceğiniz öğretiliyor. Bilgiyi alıp hıfz etmek eskilerin tabiriyle çok güzel bir kelime yani kendine mal etmek. Şimdi siz bunu kendinize mal ettiniz. Biraz sonra o belgeyi aldığınızda bunu ispatlayacaksınız. Bir başka anlamda bu iş niye önemli? Şimdi tekrar bir düşünün bir ülkede 1 milyonun üzerinde kişi girişimcilik eğitimi aldı. Eğitim alanların yüzde 10-15 civarının kendi işletmesini açtığını düşünün, bu muazzam bir şey. Türkiye'nin hedeflemiş olduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma noktasında sizlerin çok fazla katkısı olacak. Bu çok değerli bir şey."

BTB Başkanı Özer Matlı da düzenledikleri eğitimlerle örnek olduklarını belirterek, "Sizler de bunun bir parçasısınız. Yeni iş kuracak arkadaşlarımızla beraber Bursamızı her anlamda olduğu gibi girişimcilik alanında da, Ankara'da ve Türkiye'de örnek projeler üreten bir şehir haline getireceksiniz." dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer de girişimciliğin son 5-6 yılda Türkiye'de ciddi bir ivme yakaladığına dikkati çekti.

Biçer, bunun önemli bir parçası oldukları için gurur duyduklarını dile getirerek, "Yaptığınız işin iki boyutu var, maddi ve manevi. Bir taraftan kendi geçiminize yönelik olarak kuracağınız işletmelerle bereketli kazançlar elde edeceksiniz, bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın seferberlik çağrısına uygun olarak, yanınızda istihdam edeceğiniz insanlara güzel bir kazanç kapısı olacaksınız, bu da manevi boyutu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan girişimci adaylarına sertifikaları verildi.

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