14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Buluşması

14 Nisan 2017 Cuma, 17:43

KONYA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da Mecliste kabul edilen bu anayasa değişikliği halkımızın, milletimizin onayına sunulacak. Her zaman şuna inandık. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da milletin." dedi.

Davutoğlu, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, kritik bir evrede ve enerjilerini toplamaları gereken bir zamanda anayasaya değişikliğine gittiklerini ifade etti.

Anayasa paketini, AK Parti'nin firesiz oylarıyla Mecliste kabul ettiklerini belirten Davutoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da mecliste kabul edilen bu anayasa değişikliği halkımızın, milletimizin onayına sunulacak. Her zaman şuna inandık. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da milletin." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, sandıktan çıkan karar ne olursa olsun başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu karar içinde, bu karar sürecinde, kim ne demiş olursa olsun, milli birliğimizi tahkim etmeliyiz ve omuz omuza vermeliyiz. Bu vesileyle şunu da bir Konyalı olarak esefle söylemek isterim ki biz, Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün AK Parti yetkilileri 'evet' de 'hayır' da diyen bizim kardeşimizdir. Kararlara saygılıyız, derken bir Konya Milletvekili çıkıp, 'Bunları denize dökeceğiz' dedi. İşte Konya Ovası burada ve deniz de İzmir'de. Bilsinler ki bu nefret kimseye fayda getirmez. Hepimiz, hep birlikte demeliyiz ki; 80 milyon kardeştir. Referandum millete istişare için başvurulan bir araçtır. Bu istişarede kim ne derse, hepimizin başımızın üstündedir. Bu birliğimizi, bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır. Bilinsin ki bu Konya Milletvekilinin sözü hiçbir Konyalı'yı temsil etmemektedir. Konyalı nefret diline karşıdır. Konyalı muhabbet dilinin yanındadır."

- "Onlara gereken cevabı vermeye devam edeceğiz"

Dünyanın çok büyük bir kriz sarmalının içinden geçtiğine dikkati çeken Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD'de, Avrupa Birliği'nde, dünyanın değişik yerlerinde ırkçılık ve İslamofobi yükseliyor. Halep'te kardeşlerimiz şehit edilirken, İdlib'te çocuklar ve bebekler kimyasal silahlarla katledilirken, Birleşmiş Milletler aciz, Rusya ve Çin gelen her kararı veto ediyor. Buradan Halep'e ve İdlib'e şehit çocuklarına selam olsun. Bu kriz sarmalının içerisinde Filistin kan ağlıyor, Filistin'de ezanlar susturuluyor. İslam dünyası kıskaca alınmış. Bu kıskaçta Türkiye hedef seçilmiş. Terör örgütleri her biri ayrı cepheden ayrı isimlerle, PKK'sıyla, FETÖ'süyle ve DEAŞ'ıyla saldırıya geçmiş. Uluslarası çevreler onları koruyor ama bizim aziz milletimiz var. Allah'ın izniyle, onlara gereken cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz."

- "Tek bir yürek olmak zorundayız"

Bugünlerde bu saldırılar karşısında, FETÖ'ye sahip çıkan uluslararası çevreler karşısında, PKK bayraklarını başkentlerinde dalgalandıran Avrupa ülkeleri karşısında, bakanları ülkelerine sokmayanlar karşısında tek bir yürek olmak zorunda olduklarını dile getiren Ahmet Davutoğlu, her bir vatandaşla omuz omuza kenetlenmiş bir şekilde geleceğe yürüyeceklerini bildirdi.

Davutoğlu, 17 Nisan sabahı birliği ve beraberliği tekrar tahkim etme günü olduğunun altını çizerek, "Bu milleti bölmek isteyenlere karşı 16 Nisan günü kim ne oy vermiş olursa olsun, 17 Nisan sabahı Türkiye'nin her bir köşesinde, hep beraber o gün uyandığımızda birbirimize selam verelim. Her komşu bir diğerine selam versin, tebessüm etsin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. O gün sabah kalktığımızda kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın. Elhamdülillah devletimizin başında 10 Ağustos 2014 günü sizlerin oyuyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız var. 2019'a kadar da görevinin başında." diye konuştu.



İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA'DA
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
&quot;Konya Buluşması&quot;
YEREL

"KONYA BULUŞMASI"
MEDAŞ referanduma yönelik tedbirlerini aldı
YEREL

MEDAŞ REFERANDUMA YÖNELİK TEDBİRLERİNİ ALDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Rektör Şahin, &quot;Konyasporlu Olduğumuzu Gururla Söylüyoruz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "KONYASPORLU OLDUĞUMUZU GURURLA SÖYLÜYORUZ"
SÜ'de Parkinson hastalığı anlatıldı
YEREL

SÜ'DE PARKİNSON HASTALIĞI ANLATILDI
Akademik Birlik Platformu referandumda 'evet' diyor
YEREL

AKADEMİK BİRLİK PLATFORMU REFERANDUMDA 'EVET' DİYOR
Başkan Özgüven: &quot;Biz, şehrimize hizmet eden büyük bir aileyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, ŞEHRİMİZE HİZMET EDEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Beyşehir Milli Eğitim'den &quot;Mem'uriyetten Mem'nuniyete&quot; isimli dergi
YEREL

BEYŞEHİR MİLLİ EĞİTİM'DEN "MEM'URİYETTEN MEM'NUNİYETE" İSİMLİ DERGİ
Konyaspor'da Serkan Kırıntılı'nın sağlık durumu
YEREL

KONYASPOR'DA SERKAN KIRINTILI'NIN SAĞLIK DURUMU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Milletvekili Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddiası
YEREL

MİLLETVEKİLİ BOZKURT'UN ANNESİNİN HASTANEDEN ZORLA TABURCU EDİLDİĞİ İDDİASI
MHP'li Kalaycı: &quot;Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur&quot;
YEREL

MHP'Lİ KALAYCI: "EVET DOĞRUDUR, DOĞRULUKTUR, DOĞUŞTUR"
Akınsoft 22 yaşında
YEREL

AKINSOFT 22 YAŞINDA
Başkan Akyürek: &quot;Hep birlikte büyük Türkiye için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "HEP BİRLİKTE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
SÜ'de 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Yeni Türkiye Yolunda konferans düzenlendi
YEREL

SÜ'DE 15 TEMMUZ'DAN 16 NİSAN'A YENİ TÜRKİYE YOLUNDA KONFERANS DÜZENLENDİ
Başkan Tutal, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TUTAL, BELEDİYE PERSONELİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Ereğli Belediyesi'nden engelli vatandaşlar için Konya kültür gezisi
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KONYA KÜLTÜR GEZİSİ
Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde
YEREL

SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI'NIN İZİNDE
KOSGEB değerlendirme toplantısı KTO'da gerçekleştirildi
YEREL

KOSGEB DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KTO'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Milletvekili Babaoğlu ve Başkan Özaltun'dan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ BABAOĞLU VE BAŞKAN ÖZALTUN'DAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
&quot;Aykut Kocaman görevinin başındadır&quot;
YEREL

"AYKUT KOCAMAN GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı