Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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MANİSA (AA) - Manisa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski 18 emniyet personelinden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Manisa, Ankara, Aydın, Sakarya, Bursa ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski 18 emniyet personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H.D, M.B, M.İ, A.C, B.Y, E.O, F.T, C.T ve V.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa merkezli 7 Nisan tarihinde 6 ilde yapılan operasyonda ilk etapta görevlerinden uzaklaştırılan 12 eski emniyet personeli gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonda da haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin daha gözaltına alınmasıyla, toplam 18 eski emniyet personeli hakkında işlem başlatılmıştı.

Zanlıların, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.