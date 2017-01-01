Organlarıyla 6 kişiye umut oldu

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MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde dedesinin vefatının ardından yaşamına son vermek isteyen ve yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde yaşamını yitiren Batuhan Bavli'nin (15) organları, 6 kişiye umut oldu.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde vefatının ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bavli'nin cenazesi, bugün ailesi tarafından alınarak Turgutlu'ya getirildi.

Bavli için Hüseyniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Bavli'nin yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Hastanede beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışladıklarını belirten anne Fatma Bavli, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Baba Erkin Bavli, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Batuhan'ın, organları ile 6 kişiye hayat verdiğini dile getirerek, "Oğlumuz vefat ettikten sonra eşimle birlikte böyle bir karar aldık. Oğlum bu dünyadan göçtü ama 6 kişiye de hayat verdi. O hastalara umut oldu. Oğlumuz artık başka bedenlerde yaşayacak. Allah hiçbir anne babaya böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bavli'nin cenazesi, ilçe kabristanlığında toprağa verildi.