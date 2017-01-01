MHP Grup Başkanvekili Akçay:

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BURDUR (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne birisi 'Kontrollü darbe' diyorsa, ben onun ihanetinden şüphelenirim. Darbecilerle iş birliği yapıp, yapmadığı konusunda endişeye düşerim." dedi.

Akçay, Karamanlı ilçesinde belediye sosyal tesislerinde düzenlenen anayasa değişikliğine ilişkin bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, anayasa ve kanuni düzenlemelerin ihtiyaçtan yapıldığını belirtti.

Memlekette siyasi istikrarın bir türlü temin edilemediğini savunan Akçay, 94 yılda 65 hükümet kurulduğunu ve oy kullanan vatandaşların istikrar olmadan huzurun olmayacağını, işlerin iyi gitmeyeceğini bildiğini söyledi.

Akçay, 94 yıl boyunca bütün cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki münasebetlerin hep sorun ve kriz içerisinde geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yürütme erki ile hükümet seçmede çift başlı sistem yürütmeyi zorlaştırdı. Başbakanla Cumhurbaşkanı didişirken, Genelkurmayı da bir tarafı aldı gitti. Devletin önemli kurumları da laçkalaşmaya başladı. Cumhurbaşkanlarıyla Başbakanlar arasında 94 yıl boyunca itilaf olmuştur, bazen krize gitmiştir. Atatürk ile İnönü küs gitmiştir, neticede. Adnan Menderes ile Celal Bayar küs gitmiştir. Hep birbirlerine en yakın insanlar, aynı partiden aynı görüşten insanlar. Turgut Özal ile Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz küs gitmiştir. Tansu Çiller ile Demirel veda edemeden, helalleşemeden gitmiştir. Abdullah Gül ile şimdiki Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşallah küs gitmezler, şimdi küs gibiler. Neden, kişilerden değil, karakterden değil, sistemden."

Atatürk’ün dahi Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmak için birçok entrikaların çevrildiğini savunan Akçay, Atatürk’ün milletvekili olması ve Cumhurbaşkanı seçilmesine mani olmak için Misakımilli sınırları içerisinde doğmasının ve 5 yıldır Türkiye'de ikamet etme şartlarının koşulduğunu aktardı.

Akçay, bu nedenle Anadolu'da tepkiler, mitingler yapılmaya başladığını anlatarak, "Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediye reisi Rıza ve eşrafı toplanıyor ve telgraf çekiyorlar, kayıt altına alıyorlar. Atatürk'ü Şereflikoçhisar'da 5 yıl ikamet etmiş göstermek suretiyle, Atatürk milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçilebiliyor." dedi.

- "CHP, FETÖ'nün ve HDP'nin kontrolündedir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe yapıldı." sözlerine tepki gösteren Akçay, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne birisi 'Kontrollü darbe' diyorsa, ben onun ihanetinden şüphelenirim. Darbecilerle iş birliği yapıp, yapmadığı konusunda endişeye düşerim. Ama şunu biliyorum ben, şu an da CHP ve sayın lideri kontrollü bir partidir. FETÖ'nün ve HDP'nin kontrolündedir." diye konuştu.

Akçay, SHP-DYP koalisyonu zamanında milletvekili sayısının 450'den 550'ye çıkartıldığını anımsatarak, Kılıçdaroğlu'nun 'ağa babaları'nın ise sayının 600 olması için olarak öneri verdiklerini iddia etti.

Nüfus 59 milyonken 'nüfus arttı' diyerek 'milletvekili sayısı 600'e çıksın' önerisi verenlerin şimdi de buna karşı çıktığına dikkati çeken Akçay, "Kılıçdaroğlu, '178 trilyon israf' diyor. Böyle bir hesap yok. Sen nasıl bir hesap uzmanısın. İnsan mesleğine ihanet eder mi? Alakası olmayan bir rakam. Buradan söylüyorum, izah et bakalım 178 trilyonu nasıl çıkardın? Niye yalan söylüyorsun millete." dedi.

Akçay, MHP'de görev yapan kişilerin, "evet" deme mecburiyetinde olduğunu, bunun namus ve şeref borcu olduğunu sözlerine ekledi.



