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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'deki kaçak silah operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 18:12

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen bir eve düzenlenen operasyonda göz altına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda gözaltına alınan S.Ö ve A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda CNC makinesi, silah imalatında kullanılan ham madde ve aletler, evin 3 odasının tabanında döşemelerin altına özel olarak yapılmış, "zula" diye tabir edilen bölümlerde ise 8 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız el yapımı tabanca ile 1 adet kapakla birlikte tabanca gövdesi, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve toplamda 377 adet tabanca mermisi ele geçirilmiş, olayla ilgili iki kişi gözaltına alınmıştı.

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