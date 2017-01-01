Sınır köyü Muratlı'ya 7 sera

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki Muratlı köyünde 4 bin metrekare alanda "Genç Çiftçi Projesi" çerçevesinde inşa edilen 7 sera, törenle hizmete girdi.

Vali Ömer Doğanay, törende yaptığı konuşmada, Artvin'de istihdama ve üretime katkı sağlayacak bu tarz tarım yatırımlarının yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Tarım arazisinin Artvin'de çok kısıtlı olduğunu dile getiren Doğanay, "İl olarak tarım arazilerini en iyi ve verimli şekilde değerlendirmeyiz. Bu kısıtlı ama verimli topraklara bu sera tesislerini açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik sayesinde Artvin'in bolluk yaşayacağını ifade ederek, "Destekler kapsamında Bakanlığa Artvin'den 72 proje müracaat etmişti. Bunların hepsi de kabul edildi. Bakanlıktan Artvin'e 11'inci etap destekleri kapsamında 42 milyon liralık hibe gelmiş oldu." diye konuştu.

İş yapmak isteyenler için çok güzel teşvikler olduğuna işaret eden Kışla, mantar üretimi, seracılık, arıcılık, fındık tesisi, kavurma tesisi, ahır yapımı gibi projelerle çiftçinin devlet tarafından desteklendiğini kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur da Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında il genelinde 163 çiftçiye 4 milyon 890 bin lira hibe desteği sağlandığını belirterek, Borçka'da 26 proje uygulandığını, bunlardan 19'unun hayvancılık, 7'sinin de bitkisel üretim projesi olduğunu söyledi.

Artvin'de ilk defa 4 dönümlük bir arazide sera kurulduğuna dikkati çeken Okur, örtü altı üretim noktasında il genelinde 28 dekar alanda yılda bin tonun üzerinde üretim yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan seralarda fide dikimi gerçekleştirildi.

Törene, Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Muratlı köyü muhtarı Şerafettin Kahraman, davetliler ve köylüler katıldı.