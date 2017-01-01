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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

14 Nisan 2017 Cuma, 18:41

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin "eyalet sistemi" iddialarını başlatan açıklamasına ilişkin, "Ben hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili böyle bir ima dahi görmedim. Kaldı ki bu 18 madde içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam Anayasa'nın 129. maddesi olabilir, Türkiye'deki yönetim sistemini ve il kanununu düzenleyen maddedir, orayla ilgili de hiçbir değişiklik de önerilmiyor şu anda." dedi.

Bayramyeri'ndeki tarihi Kaleiçi esnafını ziyaret eden Zeybekci, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin "eyalet sistemi" iddialarını başlatan açıklaması sorulan Zeybekci, söz konusu açıklamayı kelimesi kelimesine baştan sona okuduğunu, açıklamada genel itibarıyla Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili ifadelerinin olduğunu belirtti.

Zeybekci, Türkiye'deki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunun ilk kez gündeme getirilmediğine dikkati çekerek, "Ben hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili böyle bir ima dahi görmedim. Kaldı ki bu 18 madde içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam Anayasa'nın 129. maddesi olabilir, Türkiye'deki yönetim sistemini ve il kanununu düzenleyen maddedir, orayla ilgili de hiçbir değişiklik de önerilmiyor şu anda. Bunu kalkıp da o şekilde bir yere götürmek bence çok zorlamak olur, biraz da insafsızlık olur diye düşünüyorum. Türkiye'de AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Türkiye'nin üniter yapısı ile ilgili, bu vatanın bölünmez bütünlüğü ile ilgili ve devletimizin ve ülkemizin yönetim sistemleri ile ilgili kararı bellidir, çok nettir ve berraktır." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra tarihi bir dönemeci atlatacağının altını çizen Bakan Zeybekci, "Bu ülke, gerek bağımsızlığı gerekse ülkenin geleceği gerekse ekonomik bağımsızlığı gerekse namerde bırak merde bile muhtaç olmayacak bir güçlü Türkiye'ye doğru çok önemli bir yolculuğa çıkacak. Gazi Mustafa Kemal'in bize gösterdiği o muasır medeniyet yolculuğunu artık bu sefer tamamlamak üzere yola çıkacak. Evet bu yolculuktan önce de yola çıkmadan önce bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenler mutlaka olacaktır, ortaya fitne atanlar olacaktır veyahut da böyle bazı şeylerden de çok büyük anlamlar çıkararak da bu yolculuğa beraber çıktığımız MHP ile AK Parti'yi belki bu yoldan dönmeleri için veyahut da bu yolda zarar vermek için ellerinden gelen gayreti götürecekler ve bütün fırsatları değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.



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