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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

14 Nisan 2017 Cuma, 18:57
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bana göre Kılıçdaroğlu'ndan daha diktatör adam yok. Bir bantla geldi, yedi sefer seçim kaybetti hala oturuyor. İki de bir de Avrupa liderlerini örnek gösteriyor. Ben takip ediyorum İngiltere'de adam seçimi kaybetti istifa etti. Öbür tarafta seçimi kaybeden gidiyor. Bizimki yedi seferdir yerinde oturuyor. Diktatörse sen diktatörsün" dedi.

Halk oylaması çalışmaları kapsamında Tomarza ilçesinde, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, son yüzyılda Anadolu'nun tüm mazlumların sığındığı bir coğrafya konumuna geldiğini söyledi.

Müslüman coğrafyalarda yaşayan insanların Batı ülkelerinin gözünde hiçbir değeri olmadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yurt dışında gerçekleştirilen çevre ve iklim konulu konferanslara Türkiye'yi temsilen katılıyoruz. Orada batılı devletler ormanlar yok olmasın, otlar kurumasın, doğa kirlenmesin diye konuşmalar yapıyor. Fonlar ayırıyorlar ama denizlerde boğulup ölen Suriyeli çocuklar için hiçbir şey yapmıyorlar. Türkiye'den başka onlara kucak açan ülke yok. Batılıların Türiye'ye Müslümanlara bakış açısı ortada. Bu coğrafyada güçlü olmazsak bizi paramparça ederler. Son yüzyılda Anadolu coğrafyası tüm mazlumların sığınma coğrafyadır. Kafkaslarda daralan Çerkes kardeşlerimiz buraya gelmiştir, Balkanlarda daralan kardeşlerimiz de öyle, Arap coğrafyasında daralan nereye geliyor? Yine bu coğrafyaya. Hala nereye gelmeye devam ediyorlar? Biz daralırsak nereye gideriz hiç düşündünüz mü? Hiçbir yerimiz yok bizim, başka pasaportumuz yok. O yüzden güçlü olacağız, kendi içimizde bir olacağız."

Hazırlanan yeni sistemin TBMM'deki görüşmeleri esnasında, tasarının Meclisten geçmemesi için CHP grubunun çeşitli yöntemlere başvurduğunu dile getiren Özhaseki, bugün ise 18 madde üzerinde gerçek dışı söylemlerle kampanya yapıldığını ifade etti.

CHP'nin sürekli "tek adamlık, diktatörlük" gibi söylemler içerisinde olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda tutturmuşlar 'tek adamlık, diktatörlük' diye. Bana göre Kılıçdaroğlu'ndan daha diktatör adam yok. Bir bantla geldi, yedi sefer seçim kaybetti hala oturuyor. İki de bir de Avrupa liderlerini örnek gösteriyor. Ben takip ediyorum İngiltere'de adam seçimi kaybetti istifa etti. Öbür tarafta seçimi kaybeden gidiyor. Bizimki yedi seferdir yerinde oturuyor. Diktatörse sen diktatörsün. Cumhurbaşkanını vatandaş seçiyor, yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçiyor. Seçimle gelen adam nasıl diktatör olacak. Olsaydı şimdiki yetkiyle olurdu adam zaten. Şimdiki yasa 'asla yargılanamaz' diyor ama şimdiki gelen yasada attığı her imzadan sorumlu oluyor."

Halk oylamasına giden 18 maddeden birinin de 18 yaşındaki vatandaşların milletvekili seçilebilmesi olduğunu, CHP'nin buna da karşı çıktığını belirten Özhaseki, "18 yaşındaki bir delikanlı evleneceği zaman eline evlilik cüzdanı veriyor muyuz? Veriyoruz. Suç işlerse cezaevine atıyor muyuz? Atıyoruz. Hatta 20 yaşına geldiğinde 'Aslan evladım şehit ol diyoruz', askere gönderiyoruz. Ne olur bu gençler Meclise gelse de 9,5 milyon insanı temsil etse ne olur?" diye konuştu.

Özhaseki'ye,Tomarza programında AK Parti MKYK üyesi Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sami Dedeoğlu ile İsmail Emrah Karayel eşlik etti.


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