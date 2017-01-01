TCDD'den ilaçlama uyarısı

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SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), aralarında Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya olmak üzere 11 il sınırı içindeki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşları uyardı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı il sınırları içinde bulunan demir yolu hatlarında 17 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı duyuruldu.

Kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle belirtilen demir yolu güzergahı ve 10 metre yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihi itibariyle bir hafta boyunca vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunulan açıklamada, söz konusu yerlerde hayvan otlatılmaması ve ot hasadı yapılmaması istendi.



