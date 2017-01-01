Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

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SAKARYA (AA) - Twitter'da "paralel yapı deşifre" hesabından; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu adına yapılan yayınlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesince suç duyurusunda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama, Twitter'da "paralel yapı deşifre" hesabından Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu adına asılsız yayınlar, iftira ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımlar nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Bu hesabı kullananlar hakkında hem FETÖ üyeliğinden hem de hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle davaya müdahil olmak istediğimizi de gerekli mercilere ilettik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "paralel yapı deşifre" hesabı, siyasetçi ve bürokratların da bulunduğu kişiler hakkında iddialarda bulunulması üzerine takibe alınmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hesabın emekli astsubay M.D'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Ekiplerce, Balıkesir'de daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D'nin, sosyal medya hesabını geçen yıl şubat ayında açtığı öğrenilmişti.