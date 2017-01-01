Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, "ByLock" kullandıkları ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da aktif işleme devam ettikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Muhammet Recep Genç, Harun Ortaç, Metin Uzunoğlu, Esra Nigiz, Ubade Özgür ve Erkan Yıldız ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin okunmasının ardından söz verilen sanıklar, haklarındaki iddia ve suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların evlerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.