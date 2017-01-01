Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş, İ.P, S.E, V.T. tutuklandı, Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen personelin bulunduğu şüphelilerin Muğla ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş 5 kişi gözaltına alınmıştı.