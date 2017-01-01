14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Özlü Düzcespor'un maçını izledi

14 Nisan 2017 Cuma, 19:38

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un maçını izledi.

Referandum çalışmaları kapsamında kentte bulunan Özlü, 18 Temmuz Stadyumu'nda Yeşil Bursa ile karşılaşan Düzcespor'un maçını eski milli futbolcu Tanju Çolak ile izledi.

Maçın ardından kentteki üç işletmenin açılış törenini gerçekleştiren Bakan Özlü, Akçakoca ilçesine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerde, halk oylamasına kısa bir süre kaldığına değinen Özlü, vatandaşlardan destek istedi.

Özlü'ye eşlik eden eski futbolcu Çolak da bir marketin önünde top sektirdi. Daha sonra topu imzalayan Çolak, pazar günü yapılacak halk oylamasında vatandaşların 'Evet' oyu kullanmalarını istedi.


- "Türkiye altın çağını yaşıyor"

Tanju Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de referandum çalışmaları kapsamında yaklaşık bir aydır sahada olduğunu söyledi.

Bakan Özlü'ye destek için kentte geldiğini ifade eden Çolak, "Aşağı yukarı 25 gündür eve gitmedim. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda İzmir, Mersin, Aksaray ve Düzce'de çalışmalar yürütüyorum. Dün de Mersin'de çalışmalara katıldım. Bakanımızla bugün de halkla buluşuyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. 16 Nisan'ın önemini, değerini anlatıyoruz." diye konuştu.

Son dönemde yapılan spor yatırımlarına da değinen Çolak, "Çimlerimiz, statlarımız, formalarımız, koleksiyonlarımız bile eskiden çok farklıydı ama, Cumhurbaşkanımızın varlığı ile 2002'den bu tarafa Türkiye'de muhteşem bir yapılanma var. Stadından havuzuna, kapalı spor salonundan halı sahasına kadar harika yatırımlar yapılıyor. Bu da çok önemli bir durumdur. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları ile Türkiye spor anlamında harika bir dönem geçiriyor. Stadyumlar ve tesisler anlamında Türkiye altın çağını yaşıyor." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Bakan Faruk Özlü Düzcespor -Yeşil Bursa maçını izledi
YEREL

BAKAN FARUK ÖZLÜ DÜZCESPOR -YEŞİL BURSA MAÇINI İZLEDİ
Bakan Özlü market açılışına katıldı
YEREL

BAKAN ÖZLÜ MARKET AÇILIŞINA KATILDI
Düzce'de kutlu doğum etkinlikleri
YEREL

DÜZCE'DE KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİ
Halef selef başkanlar referandum turunda
YEREL

HALEF SELEF BAŞKANLAR REFERANDUM TURUNDA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Başkan Yemenici CHP'yi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ CHP'Yİ ZİYARET ETTİ
Kestane Ağacının aşılama yöntemleri anlatıldı
YEREL

KESTANE AĞACININ AŞILAMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET GÖREVLİLERİNE ZİYARET
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:

Vali Dağlı, AFAD'ın deprem simülasyon tırını inceledi
YEREL

VALİ DAĞLI, AFAD'IN DEPREM SİMÜLASYON TIRINI İNCELEDİ
Başkan Yiğit engellilerin elinden tutuyor
YEREL

BAŞKAN YİĞİT ENGELLİLERİN ELİNDEN TUTUYOR
Başkan Keleş &quot;Düzce evet diyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "DÜZCE EVET DİYECEK"
Başkan Keleş'ten hastalara geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İçme suyu ana şebekesi bakıma alındı
YEREL

İÇME SUYU ANA ŞEBEKESİ BAKIMA ALINDI
Başkanı Yemenici'ye Kutlu Doğum Haftası daveti
YEREL

BAŞKANI YEMENİCİ'YE KUTLU DOĞUM HAFTASI DAVETİ
Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak
YEREL

DÜZCE'DE 261 BİN 702 SEÇMEN 857 SANDIKTA OY KULLANACAK
Sağlık Müdürlüğü referandumda engelleri kaldırıyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ REFERANDUMDA ENGELLERİ KALDIRIYOR
Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE BRONZ CANKURTARANLIK KURSU DÜZENLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı