"Genç Kalemlerin Dilinden 15 Temmuz" hikaye yarışması

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MUĞLA (AA) - Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Kalemler projesi kapsamında "Genç Kalemlerin Dilinden 15 Temmuz" Türkiye geneli hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programın açılışında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan film izletildi.

Vali Amir Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak,15 Temmuz'da ülke üzerinde haince bir oyun oynandığını söyledi.

Türk halkının 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün darbeci hainlerine unutamayacakları bir ders verdiğini belirten Çiçek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize emanet edildi. Biz bu emaneti ilelebet yaşatacağız. Bayrağımızı gönderden indirmiyoruz. Bağımsızlığımızın sembolünü koruyoruz. Bu kutsallar, bu emanetler 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yok edilmeye çalışıldı. Millet, atalarının mirasına sahip çıktı." dedi.

Türk milletinin damarlarında asil kan olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, milletin hain olanı hiçbir zaman korumadığını dile getirdi. Çiçek, Türk Milletinin hainlerin karşısında olduğunun altını çizerek, "Bunu bizzat hepimiz yaşadık. Sizlerde yaşadınız. Yaşadık ama ders almamız gerekiyor. O gece hepimiz bayrağımıza, devletimize, demokrasimize, milli irademize, bağımsızlığımıza, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıktık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesinin ardından milletin darbecilere geçit vermediğini hatırlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Muğla’da, o gece kahramanlık hikayesi yazdı. Marmaris kahramanlık hikayesi yazdı. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza suikasta gelen o hainler gerekli dersi aldı. Muğla'dan kaçamadan yakalandılar. Millet meydanlara indi ve ülkesine sahip çıktı, geleceğine sahip çıktı. Bu yarışma benim için önemli. Çünkü 15 Temmuz'un genç kalemlerin mürekkebinden yaşatılmasına önem veriyorum. Bu yazılanlarda tarihteki yerini alacak."

Konuşmaların ardından yarışmada birinciliği elde eden Karaman Larende Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Furkan Şaşma, ikinci olan Zonguldak Alaplı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu ve üçüncülüğü elde eden İstanbul Fatih Vefa Lisesi öğrencisi Aslıhan Aydoğan'a teşekkür belgesi ve ödülleri Vali Amir Çiçek tarafından verildi.











