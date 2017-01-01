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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 19:45
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada 532,85 gram sentetik uyuşturucu, 33,28 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. B.H, M.Ö, Ş.Y, A.K ve O.Y gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



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