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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afjet Afyonspor'da şampiyonluk sevinci

14 Nisan 2017 Cuma, 19:51


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup 32. hafta mücadelesinde Ankara Adliyespor'u 4-1 mağlup eden Afjet Afyonspor'da şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

Ligde bitime 2 hafta kala 74 puana ulaşan ve en yakın rakipleri Sakaryaspor ile Darıca Gençlerbirliği'nin 9 puan önüne geçen Afjet Afyonspor, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.

Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı'nda rakibini konuk eden Afjet Afyonspor'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 43, 68 ve 90+2. dakikalarda Yasin Yener, 86. dakikada da Uğur Durmuş attı. Ankara Adliyespor'un golünü ise 1. dakikada Aykut Çift kaydetti.

Maçın bitimiyle büyük bir sevinç yaşayan Afjet Afyonsporlu futbolcular, taraftarları ile şampiyonluğu saha içinde coşkuyla kutladı.


- Bakan Eroğlu da maçı izledi


Afjet Afyonspor'un şampiyonluğu garantilediği karşılaşmayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da izledi.

Bakan Eroğlu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Daha sonra tribünden soyunma odasına giden Eroğlu, futbolcuları tebrik etti.

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