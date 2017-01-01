Düzce'de kaçak içki operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Gölyaka Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gölyaka'da kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ayrı ev ile bir depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evler ve depoda yapılan aramalarda, 2 üretim kazanı, 31 kilogram anason bitkisi, bin 130 kilogram kuru üzüm, 8 litre viski, 79 litre rakı ve boş plastik bidonlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 201 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheliler 376 bin 46 lira idari para cezasına çarptırıldı.