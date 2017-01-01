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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'deki sağanak

14 Nisan 2017 Cuma, 20:13

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sağanak nedeniyle zarar gören vatandaşlara yardım yapılmaya başlandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Nisan'da kentte yaşanan sel afetinden dolayı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından zarar tespit işlemleri başlatılmış olup, sel afetinde zarar gören vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Yardım Ödeneği'nden temin edilen biner lira nakdi yardım gerçekleştirilecektir."

Bu arada, ön hasar tespiti tamamlanan 20 kişiye biner lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

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