14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

14 Nisan 2017 Cuma, 20:17
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bu düzenlemede kesinlikle eyalet diye bir şey yok, eyalete cevaz veren, buna yol veren herhangi bir düzenleme yok." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, vatandaşın iradesinin darbelerle ve koalisyonlarla çalındığı zamanlarda Türkiye'nin geriye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin bir daha "hasta adam" konumuna düşmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Çelik, "16 Nisan'dan sonra sizlerin 'evet' oylarıyla hayata geçecek bu düzenlemeyle vatandaşımızın iradesi daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında, "Asıl bundan sonra, bu sistem hayata geçtikten sonra cumhurbaşkanı ve başbakan ayrı partilerden olursa kıyamet kopacak." dediğini dile getirerek "Bu sistemde artık cumhurbaşkanı ve başbakan diye iki ayrı irade yok. Artık halk tek bir irade seçecek, hükümetin tek bir başı olacak. Dolayısıyla okumadıklarını o zaman anlamıştık. Şimdi bakıyoruz ki hala okumamışlar, eyalet sisteminden bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

- "Eyalet sistemini tasvip etmiyoruz"

Eyalet sistemi tartışmalarına değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş yıllarda zaman zaman bazı siyasetçiler, bazı partiler bu eyalet sistemini gündeme getirdiler. Biz de o zaman Türkiye'de eyalet sistemi gibi bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, eyalet sistemi önerilerinin yanlış olduğunu hatta eğer eyalet sistemi gibi bir düzenleme olursa Türkiye'nin demokrasisinin zayıflayacağını, idari yapısının zayıflayacağını ve Türkiye'nin bundan büyük zarar göreceğini ifade ettik. Bizim eyalet sistemine karşı olduğumuz, eyalet sistemini tasvip etmediğimiz çeşitli kereler dile getirdiğimiz bir görüştür."

Türkiye'nin demokrasi açığının eyalet sistemi meselesinden değil geçmişte yapılan yanlışlardan kaynaklandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eyalet sistemi, vatandaşlarımız arasında bizim siyasi kültürümüze, geleneklerimize, Türkiye'nin tarihsel koşullarına uygun olamayan birtakım ayrımlar yaratır, vatandaşlarımızın arasına birtakım idari ve siyasi duvarlar örer. Ayrıca Türkiye'nin yönetim yapısını daha hantallaştıran, hatta çok büyük zararlar ortaya çıkaran birtakım sonuçlar doğurur. O sebeple biz eyalet sistemi önerilerini doğru bulmuyoruz, reddediyoruz, son derece yanlış buluyoruz diye defalarca ifade ettik. Dolayısıyla bu maddelerde de herhangi bir şekilde eyalet sistemi söz konusu değil. Ben, 'Bunlar hangi maddeden yola çıkarak bundan bahsediyorlar?' diye sorduğumda, yine eski alışkanlıklarının türediğini gördüm. Bu düzenlemede kesinlikle eyalet diye bir şey yok, eyalete cevaz veren, buna yol veren herhangi bir düzenleme yok."

- "AK Parti eyalet sistemini kategorik olarak reddetmiştir"

Çelik, güçlü bir şekilde eyalet sistemi önerilerine karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üniter devlet yapısından taviz yoktur, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçası Türkiye'nin üniter yapısının korunmasıdır. Türkiye'nin üniter yapısı korunmadan, üniter yapı her meselenin ilk maddesi olmadan diğer işlerimizin düzgün ve sağlıklı yürümesi mümkün değildir. Geçmişte bu eyalet tartışmalarını güçlü bir şekilde reddettik, dolayısıyla AK Parti'nin hiçbir zemininde, hiçbir toplantısında bu konu ciddiye alınıp tartışılmamıştır bile. Bunu, AK Parti siyaseti kategorik olarak reddetmiştir. Hiçbir şekilde gündeme alıp tartışmamıştır, bunu ciddiye almamıştır."

İLGİLİ HABERLER
&quot;Giresunspor maçında kazanmak için oynayacağız&quot;
YEREL

"GİRESUNSPOR MAÇINDA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"
FETÖ davası sanığı 4 eski polis tutuklandı
YEREL

FETÖ DAVASI SANIĞI 4 ESKİ POLİS TUTUKLANDI
GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı
YEREL

TOROSLAR EDAŞ, REFERANDUM TEDBİRLERİNİ ALDI
Sözlü: &quot;Adana'nın geleceğini planlıyoruz&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA'NIN GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ"
Tufanbeyli'de aranan 4 kişi yakalandı
YEREL

TUFANBEYLİ'DE ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Startup Weekend &quot;Kalkınma İçin Teknoloji&quot; temasıyla Adana'da
YEREL

STARTUP WEEKEND "KALKINMA İÇİN TEKNOLOJİ" TEMASIYLA ADANA'DA
Diyarbakır'daki dolandırıcılık şüphelileri Adana'da yakalandı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ ADANA'DA YAKALANDI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
Kozan'da &quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası
YEREL

KOZAN'DA "GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. EYALET MODELİ ÖNERİLERİNİ KESİNLİKLE GEÇMİŞTE REDDETTİK, BUGÜN DE BÖYLE BİR ÖNERİ GELİRSE, BÖYLE BİR TARTIŞMA YAPILIRSA BUNU REDDECEĞİMİZİ, BUNUN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÜREKLİ OLARAK SÖYLÜYORUZ, ALTINI ÇİZİYORUZ. TÜRKİYE'NİN ÜNİTER DEVLET YAPISININ KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR. TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN HEDEFİDİR."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
Kozan'da &quot;Bayrak ve Şehitlerimiz&quot; temalı yürüyüş
YEREL

KOZAN'DA "BAYRAK VE ŞEHİTLERİMİZ" TEMALI YÜRÜYÜŞ
Adana'daki terör operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Adana'da kültür-sanat hizmetlerinde güç birliği
YEREL

ADANA'DA KÜLTÜR-SANAT HİZMETLERİNDE GÜÇ BİRLİĞİ
Çelikcan: &quot;Seçimler huzur içerisinde geçsin, 'evet'le kazanan ülkemiz olsun&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "SEÇİMLER HUZUR İÇERİSİNDE GEÇSİN, 'EVET'LE KAZANAN ÜLKEMİZ OLSUN"
Eniştesini öldürten hükümlü 10 yıl sonra yakalandı
YEREL

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRTEN HÜKÜMLÜ 10 YIL SONRA YAKALANDI
AK Parti'li Ünüvar: &quot;5 yılda bir seçim yapılacak, sonra 5 yıl geçime odaklanılacak&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÜNÜVAR: "5 YILDA BİR SEÇİM YAPILACAK, SONRA 5 YIL GEÇİME ODAKLANILACAK"
Adana'da 15 bin zeytin ağacı aşılanacak
YEREL

ADANA'DA 15 BİN ZEYTİN AĞACI AŞILANACAK
Yaşlı, yatalak ve engelliler ambulans ile sandığa taşınacak
YEREL

YAŞLI, YATALAK VE ENGELLİLER AMBULANS İLE SANDIĞA TAŞINACAK
Minik öğrencilere özel trafik eğitimi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE ÖZEL TRAFİK EĞİTİMİ
Okullararası Step-Aerobik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı
YEREL

OKULLARARASI STEP-AEROBİK CİMNASTİK İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK, ADANA'DA
GÜNCELLEME- Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME- ADANA MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı