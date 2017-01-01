AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bu düzenlemede kesinlikle eyalet diye bir şey yok, eyalete cevaz veren, buna yol veren herhangi bir düzenleme yok." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, vatandaşın iradesinin darbelerle ve koalisyonlarla çalındığı zamanlarda Türkiye'nin geriye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin bir daha "hasta adam" konumuna düşmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Çelik, "16 Nisan'dan sonra sizlerin 'evet' oylarıyla hayata geçecek bu düzenlemeyle vatandaşımızın iradesi daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında, "Asıl bundan sonra, bu sistem hayata geçtikten sonra cumhurbaşkanı ve başbakan ayrı partilerden olursa kıyamet kopacak." dediğini dile getirerek "Bu sistemde artık cumhurbaşkanı ve başbakan diye iki ayrı irade yok. Artık halk tek bir irade seçecek, hükümetin tek bir başı olacak. Dolayısıyla okumadıklarını o zaman anlamıştık. Şimdi bakıyoruz ki hala okumamışlar, eyalet sisteminden bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

- "Eyalet sistemini tasvip etmiyoruz"

Eyalet sistemi tartışmalarına değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş yıllarda zaman zaman bazı siyasetçiler, bazı partiler bu eyalet sistemini gündeme getirdiler. Biz de o zaman Türkiye'de eyalet sistemi gibi bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, eyalet sistemi önerilerinin yanlış olduğunu hatta eğer eyalet sistemi gibi bir düzenleme olursa Türkiye'nin demokrasisinin zayıflayacağını, idari yapısının zayıflayacağını ve Türkiye'nin bundan büyük zarar göreceğini ifade ettik. Bizim eyalet sistemine karşı olduğumuz, eyalet sistemini tasvip etmediğimiz çeşitli kereler dile getirdiğimiz bir görüştür."

Türkiye'nin demokrasi açığının eyalet sistemi meselesinden değil geçmişte yapılan yanlışlardan kaynaklandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eyalet sistemi, vatandaşlarımız arasında bizim siyasi kültürümüze, geleneklerimize, Türkiye'nin tarihsel koşullarına uygun olamayan birtakım ayrımlar yaratır, vatandaşlarımızın arasına birtakım idari ve siyasi duvarlar örer. Ayrıca Türkiye'nin yönetim yapısını daha hantallaştıran, hatta çok büyük zararlar ortaya çıkaran birtakım sonuçlar doğurur. O sebeple biz eyalet sistemi önerilerini doğru bulmuyoruz, reddediyoruz, son derece yanlış buluyoruz diye defalarca ifade ettik. Dolayısıyla bu maddelerde de herhangi bir şekilde eyalet sistemi söz konusu değil. Ben, 'Bunlar hangi maddeden yola çıkarak bundan bahsediyorlar?' diye sorduğumda, yine eski alışkanlıklarının türediğini gördüm. Bu düzenlemede kesinlikle eyalet diye bir şey yok, eyalete cevaz veren, buna yol veren herhangi bir düzenleme yok."

- "AK Parti eyalet sistemini kategorik olarak reddetmiştir"

Çelik, güçlü bir şekilde eyalet sistemi önerilerine karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üniter devlet yapısından taviz yoktur, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçası Türkiye'nin üniter yapısının korunmasıdır. Türkiye'nin üniter yapısı korunmadan, üniter yapı her meselenin ilk maddesi olmadan diğer işlerimizin düzgün ve sağlıklı yürümesi mümkün değildir. Geçmişte bu eyalet tartışmalarını güçlü bir şekilde reddettik, dolayısıyla AK Parti'nin hiçbir zemininde, hiçbir toplantısında bu konu ciddiye alınıp tartışılmamıştır bile. Bunu, AK Parti siyaseti kategorik olarak reddetmiştir. Hiçbir şekilde gündeme alıp tartışmamıştır, bunu ciddiye almamıştır."