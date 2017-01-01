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Maliye Bakanı Ağbal:

14 Nisan 2017 Cuma, 20:18
Maliye Bakanı Ağbal:

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 3 ayda piyasaya verdiğimiz para 200 milyar lirayı geçti. Piyasada herkese iş, aş olarak dönecek." dedi.

Ağbal, merkeze bağlı Veli Şaban Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kasap ziyareti sırasında et ve kıyma fiyatlarını soran Bakan Ağbal, esnafın piyasada durgunluk olduğunu belirtmesi üzerine, "İşte bunun için diyoruz ki 16 Nisan'dan sonra her şey rahatlayacak merak etmeyin." diye konuştu.

Ağbal, son 3 ayda piyasaya verdikleri paranın 200 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Bunlar yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı. Piyasada herkese iş, aş olarak dönecek. 114 milyar lira işletmelere Kredi Garanti Fonu üzerinden kredi açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 5 milyar lira KOSGEB üzerinden destek verdiklerini de anımsatan Naci Ağbal, şöyle devam etti:

"Vatandaşa, 'şu anda ödeme primini, daha sora ödeyeceksin' dediğimiz prim tutarı 14 milyar lira. Vatandaş yeniden yapılandırma taksitleri ödeyecekti ocak, şubat, mart, nisanda, '4 ay boyunca durun, mayıstan sonra ödeyin' dedik. Oradan da en az 10 milyar lira almadık. Yine bakanlıklar olarak çok farklı yerlerden piyasaya para verdik. Bütün tarımsal destekleme ödemelerini zamanında yaptık çiftçinin cebine para girdi. Esnafın, sanayicinin cebine para girdi. Bütün bunlar önümüzdeki aylarda daha fazla piyasaya girecek."

- "Bayburt için 55 yatırımcı müracaat etti"

Ağbal, pide salonu ziyaretinde ise burada çalışanların sorularını yanıtladı.

Bayburt'a sağlık, eğitim ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda yapılan yatırımları anlatan Bakan Ağbal, Bayburt'a fabrika açılması talebi üzerine ise şunları kaydetti:

"Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Doğaltaş Fabrikasını açtık. Hükümet olarak Bayburt da dahil 23 ilde özel bir proje yaptık, Cazibe Merkezleri Programı. Bayburt için 55 yatırımcı müracaat etti, 'biz Bayburt'ta fabrika kurmak istiyoruz' dedi. Bunların yatırımının tutarı 2,7 milyar lira. Bu konuyu özel olarak takip ediyorum. Çok farklı sektörlerde firmalar müracaat etti, onlar yapılmaya başladığı anda..."

Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı'na Bayburt'u dahil etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, 4 vilayet bu kapsama girdi, çünkü siz bunu istiyorsunuz. Şimdi bunu takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayburt OSB'ye 15 milyon lira yönlendirdiklerini ifade eden Naci Ağbal, "Bayburt OSB'nin kanalizasyonu, su ve doğalgazını yaptırdık. Elektriği, telekomünikasyonu yapılıyor. Kasım ayı geldiğinde Bayburt OSB her bakımdan hazır olacak. Sizin bunları isteme hakkınız var. Merak etmeyin çalışacağız, gayret edeceğiz ve başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal'a ziyaretleri sırasında AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal eşlik etti.

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