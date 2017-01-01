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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Van'daki terör saldırısı

14 Nisan 2017 Cuma, 20:29
Van'daki terör saldırısı

YOZGAT (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Astsubay Sinan Babacan’ın (26), Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Şehidin babaevine giden Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, baba Hacı Ahmet Babacan, anne Fadime ve şehidin eşi Nur Babacan’a şehadet haberini verdi.

Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları, eve gelip aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Akdağmadeni Belediyesi sokağa taziye çadırı kurdu.

Cenazesinin yarın ilçede toprağa verilmesi planlanan şehit Babacan’ın 9 aylık evli olduğu öğrenildi.

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