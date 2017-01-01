Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,10 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,30
|0,30
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,00
|9,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,80
|7,80
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,10
|3,10
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,13
|1,13
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,00
|14,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,50
|5,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,00
|11,40
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,20
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,40
|14,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,24
|8,24
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Kuzu
|Ad
|360,00
|540,00
|MTS
|Diğer ürünler
|Saman (buğday)
|Kg
|0,44
|0,44
|MTS
|Saman (arpa)
|Kg
|0,35
|0,35
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış