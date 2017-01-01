Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, CHP'ye seslenerek, "1982 Anayasası'nın değişmesini defalarca söylüyordunuz. Siz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 'Bu darbe ürünü Anayasa değişmelidir.' diye bir taslak hazırlamadınız mı? Neden çocuklarımızın geleceğini bu Anayasa'ya sadık kalmakta görüyorsunuz? Bunu açıklayın." dedi.

AK Parti, MHP ve BBP Karabük il başkanlıkları tarafından Safranbolu ilçesinde "Evet" yürüyüşü düzenlendi.

Türk bayrakları ve "Evet" yazan dövizlerle gerçekleştirilen yürüyüşe, Şahin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski AK Parti Karabük milletvekilleri, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, MHP İl Başkanı Adem Kar, BBP yetkilileri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açık hava toplantısında konuşan Şahin, halk oylaması için "evet" ve "hayır" kampanyası yürütenlerin birçok slogan ürettiğini ve bunlardan bazılarının "En güzel işler 'Evet' ile başlar", "Sistem bu ise patron millet, öyleyse 16 Nisan'da evet, evet, evet" olduğunu söyledi.

- "Darbe ürünü Anayasa'ya 'evet' dediklerinin farkında değiller"



"Hayır" kampanyasını yürüten CHP'nin sloganından da bahseden ve hazırlanan bir afişi tarif eden Şahin, "Afişte bir genç kızımız var, bir güneş doğuyor, güzel bir portre. Ve 'Geleceğim için hayır.' yazıyor üstünde. Bir çocuğa dedirtiyor ki CHP, 'Geleceğim için bu anayasa değişikliğine 'hayır' demem lazım.' Yani çocuklarımız bunu hazırlayan siyasi partiye göre geleceğinin daha iyi olması, daha mutlu yaşaması, insan hak ve özgürlüklerinin daha geniş anlamda yaşanabilmesi, demokrasi standartlarının daha da gelişebilmesi için mevcut darbe ürünü anayasaya 'evet' demesi lazım. Yani bu anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi lazım. Çünkü aslında 'hayır' derken mevcut darbe ürünü Anayasa'ya 'evet' dediklerinin farkında değiller."



- "En fazla gençlerimizin sahip çıkması lazım"

Mehmet Ali Şahin, CHP'ye şöyle seslendi:

"1982 Anayasası'nın değişmesini defalarca söylüyordunuz. Siz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 'Bu darbe ürünü Anayasa değişmelidir.' diye bir taslak hazırlamadınız mı? Neden çocuklarımızın geleceğini bu Anayasa'ya sadık kalmakta görüyorsunuz? Bunu açıklayın. Neden 'Bu darbe ürünü Anayasa'ya gençlerimiz sahip çıkarlarsa mutlu olacaklar.' diye söylüyorsunuz. 24 yaşına gelmiş bir gencimiz üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış, milletvekili adayı olmak istiyor, olamıyor. Çünkü seçilme yaşı 25. Şimdi gençlerimize dedirtiyorlar ki 'Buna hayır.' diyin. Gençlerimize '25 yaşının alında siyasete girmek istemiyorum.' dedirtiyorsunuz. Gençlerimiz böyle mi düşünüyor? Bu anayasa değişikliğine en fazla gençlerimizin sahip çıkması lazım."

- "Türkiye hızına hız katacak, gücüne güç katacak."

Bakan Yardımcısı Ceylan da konuşmasında, anayasa değişikliğinin ülke için milat olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık yönetim sistemimiz parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecektir. Bu sistemle Türkiye hızına hız katacak, gücüne güç katacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yıllardır çektiğimiz darbe girişimleri ve vesayet sistemleri ortadan kalkacak. Ülkemizde güven ve istikrar sağlanacak. Bu ortam içinde ülkemizin gelişmesi ve kalkınması hızlanacaktır. İnşallah 16 Nisan'da ülkemiz için yeni bir ufuk, yeni bir güneş doğacak."