14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te terör operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 21:07

BİTLİS (AA) - Güroymak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bir sığınakta 6 mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'te jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında kış operasyonlarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Nisan'da Güroymak'ta gerçekleştirilen operasyonda, ilçenin Bölmedere köyü mezarlık mevkisinde tespit edilen sığınakta 6 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tüpleri satın aldıkları tespit edilen ve Yukarıkolbaşı, Oduncular ile Kavunlu köylerinde ikamet eden şahısların, ev ve eklentilerinde 13 Nisan'da eş zamanlı arama yapılmıştır. Aramada kaleşnikof silah, bu silaha ait şarjör ve 70 fişek ele geçirilmiştir. Aramalarda gözaltına alınan 3 şahıs ise 'silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te sağanak etkili oldu
YEREL

BİTLİS'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Bitlis merkezli terör operasyonu
YEREL

BİTLİS MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU
Bitlis'i sel aldı
YEREL

BİTLİS'İ SEL ALDI
VEDAŞ'tan bilgilendirme toplantısı
YEREL

VEDAŞ'TAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi
YEREL

KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSE PASTA SÜRPRİZİ

Vali Çınar, operasyon bölgesini inceledi
YEREL

VALİ ÇINAR, OPERASYON BÖLGESİNİ İNCELEDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRÖZ:
Tatvan'da yağmur yağışı
YEREL

TATVAN'DA YAĞMUR YAĞIŞI
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübünden bölge gezisi
YEREL

ŞEHR-İ ZAMAN FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNDEN BÖLGE GEZİSİ
Bitlis'te 39 bin 326 kişi oy kullanacak
YEREL

BİTLİS'TE 39 BİN 326 KİŞİ OY KULLANACAK
Bitlis'te halk otobüsleri denetlendi
YEREL

BİTLİS'TE HALK OTOBÜSLERİ DENETLENDİ
Memur-Sen halkla buluştu
YEREL

MEMUR-SEN HALKLA BULUŞTU
Ahlat'ta 22 bin 447 seçmen sandığa gidecek
YEREL

AHLAT'TA 22 BİN 447 SEÇMEN SANDIĞA GİDECEK
İki günde 189 ünite kan bağışı toplandı
YEREL

İKİ GÜNDE 189 ÜNİTE KAN BAĞIŞI TOPLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı