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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

14 Nisan 2017 Cuma, 22:00

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını savunuyoruz. O sebeple 'Hiçbir zaman eyalet tartışmalarına doğrudur.' demedik, bu tartışmaların yanlış olduğunu söyledik. Eyalet modeli önerisinin Türkiye için çok zararlı bir öneri olduğunu söyledik." dedi.

Çelik, merkez Sarıçam ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, ilçedeki coşkunun sanki 16 Nisan akşamı sandıklardan yüzde 70-80 "evet" çıkmış gibi olduğunu söyledi.

Televizyonlarda eyalet tartışmasından bahsedildiğine dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi:

"Biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını savunuyoruz. O sebeple hiçbir zaman eyalet tartışmalarına 'Doğrudur.' demedik, bu tartışmaların yanlış olduğunu söyledik. Eyalet modeli önerisinin Türkiye için çok zararlı bir öneri olduğunu söyledik. Zaman zaman bazı partilerden ve bazı siyasetçiler eyalet modelini gündeme getirdiğinde biz çıktık, şunu söyledik. Bu, Türkiye için gereksiz bir modeldir, suni bir tartışmadır. Türkiye'nin tarihsel koşulları açısından gereksizdir. Türkiye'nin siyasi koşulları açısından yanlıştır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gelecek perspektifi, gelecek vizyonu açısından da böyle tartışmalara yer yoktur. Biz Türkiye'nin üniter devlet yapısını savunuyoruz.

İnşallah Sarıçam'dan güçlü bir şekilde 'evet'ler çıktığı zaman hayata geçecek olan bu 18 madde içinde de Türkiye'nin rejimini değiştirecek, anayasanın ilk dört maddesini değiştirecek, eyalet modeline herhangi bir şekilde yeşil ışık yakacak hiçbir madde yoktur. Bu 18 madde, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirecektir. Bu 18 madde sizlerin iradesini güçlendirecektir."

- "Bunlar taş üstüne taş koymamışlar"

Çelik, bu sistem değişikliğiyle bir daha asla Türkiye'de siyasi ya da ekonomik krizlerle milletini iradesinin gasbedilmemesi için daha güçlü bir hükümet modeline geçeceklerini vurguladı.

"Hayır" kampanyası yapan özellikle ana muhalefet partisi sözcülerinin Türkiye'nin geleceği, güçlenmesi için söyledikleri ve söyleyecekleri hiçbir söz olmadığını savunan Çelik, şunları söyledi:

"Bunlar taş üstüne taş koymamışlar, sadece siyasi krizlerin arkasına saklanmışlar. Siyasi krizlerden, sivil siyasetin geçmişte askeri yargı vesayetiyle kuşatılmasından güç almışlar. Taş üstüne taş koyanların, bu millet için yorulmadan koşanların derdini onlar bilmezler. Bu milleti her gün bir adım ileriye taşımanın, bu milletin binasına her gün yeni bir taş eklemenin, bu memleketin devletin geleceğini tuğla tuğla, adım adım, metre metre, koşa koşa inşa etmenin nasıl bir gayret, şevk, aşk gerektirdiğini onlar bilmezler.

O yüzden onlar millet için, devlet için herhangi bir değişiklik istendiği zaman her zaman aynı tartışmaları açarlar. Ya 'Bunun arkasında eyalet modeli var.' derler, ya 'Bununla rejim tehlikeye giriyor.' derler ya da millet sevdalı, değerlerine ruh köküyle bağlı bütün devlet adamlarına söyledikleri gibi tek adamlık, diktatörlük tartışması açarlar."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği bütün seçimleri kazandığını belirterek, "tek adam" yakıştırmasının milletin iradesine saygısızlık olduğunu söyledi.

Sistem değişikliğinin hayat geçtiğinde bir daha ülkenin hiçbir siyasi krizle hasta adam durumuna düşürülemeyeceğini, bu yakıştırmanın yapılamayacağını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Onun için evet demek, çocuklarımızın geleceği demektir. Evet demek, Türkiye'nin geleceği demektir. Evet demek, siyasi krizlerden ekonomik krizlerden korunmuş bir Türkiye demektir. Evet demek, istikrarın garanti altına alınması demektir. Evet demek, terör örgütlerine verilecek en güçlü cevap demektir."

Çelik, sağdan soldan yükselen karanlık, kasvetli sözlere kulak asılmamasını isteyerek, ülkenin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

Meydandakilerden, "hayır" diyen veya kararsızlara ulaşmalarını isteyen Çelik, "Yarın gezebildiğim kadar sokak gezeceğim. Gezebildiğim kadar kardeşimin elini sıkacağım. Konuşabildiğim kadar kardeşime 'evet' demesini tekrar anlatacağım." diye konuştu.

- "Dünyanın en kıymetli arazisinde oturuyoruz"

Bu memleketin bir vatan olduğunu belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Dünyanın en kıymetli arazisinde oturuyoruz, dünyanın en kıymetli toprağını kendimize vatan kılmışız. Bin yıldır burayı vatan kılmanın her bedelini ödemişiz. Bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir vatana, bir devlete ve gurur duyduğumuz bir millete sahibiz. Bedelini ödediğimiz şeylere göz dikenlere, bedelini ödediğimiz ve sonuna kadar hak ettiğimiz şeyleri gasbetmeye çalışanlara, zarar vermeye çalışanlara 'evet' diyerek cevap vereceğiz. Millet için adım attık.

Bildikleri rejim istismarını gündeme getirip yalan bir biçimde 'Rejim değişikliği olacak.' diyorlar. Haksız, hukuksuz, izansız bir biçimde 'Tek adamlık olacak, diktatörlük.' diyorlar. Hiçbir şekilde bu düzenlemede olmayan eyalet modelinden bahsediyorlar. Milletin olduğu yerde milletin dediği olur. Onların bu söylediklerinin hiçbiri doğru değil, geçerliliği yok. Bu 18 maddenin içinde onların söylediklerinin zerre miskal doğruluğu yok. Bu 18 madde, millet devlet için, çocukların geleceği için yeni bir hükümet sistemini ortaya koyuyor."

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. EYALET MODELİ ÖNERİLERİNİ KESİNLİKLE GEÇMİŞTE REDDETTİK, BUGÜN DE BÖYLE BİR ÖNERİ GELİRSE, BÖYLE BİR TARTIŞMA YAPILIRSA BUNU REDDECEĞİMİZİ, BUNUN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÜREKLİ OLARAK SÖYLÜYORUZ, ALTINI ÇİZİYORUZ. TÜRKİYE'NİN ÜNİTER DEVLET YAPISININ KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR. TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN HEDEFİDİR."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
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