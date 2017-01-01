15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

14 Nisan 2017 Cuma, 23:13

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski öğretmen, öğretim görevlisi ve emniyet mensubunun da bulunduğu tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.T, A.B, K.M, H.Y, B.E. ve B.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
TÜGVA Genel Başkanı Emanet:
YEREL

TÜGVA GENEL BAŞKANI EMANET:

Çankırı İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

ÇANKIRI İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...