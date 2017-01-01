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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Bakan Çelik, nikah şahidi oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 23:14
Bakan Çelik, nikah şahidi oldu

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da Haşim Şeyhanlıoğlu ve Dilvin Arkan çiftinin nikah şahidi oldu.

Bakan Çelik, Haşim Şeyhanlıoğlu ve Dilvin Arkan çiftinin bir oteldeki düğün merasimine katıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un kıydığı nikahta şahitlik yapan Çelik, evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte vererek, genç çifte mutluluk diledi.

Mahalli sanatçıların yöresel türküler seslendirdiği düğünde, konuklar halay çekti.

Düğün törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yılmaztekin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda davetli katıldı.

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