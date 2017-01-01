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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

15 Nisan 2017 Cumartesi, 00:08

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin eskiden gücü yetmiyordu, dermanı yoktu. Türkiye ayaklarının üzerine kalkamıyordu, ikide bir tökezleyip düşüp kalkıyordu. 15 senede bu prangaları kırdık. Önümüze çıkarılan engelleri aştık, hizmete koştuk." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde ailesinin ikamet ettiği Türkler Mahallesi'ndeki programa, aile fertleri ve eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi.

Her zaman önemli mesajlar verdiğini ve kendi mahallesinde çok fazla toplantı yapmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Antalya'ya hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.

Önemli bir referandum süreci olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gücü yetmiyordu, dermanı yoktu. Türkiye ayaklarının üzerine kalkamıyordu, ikide bir tökezleyip düşüp kalkıyordu. 15 senede bu prangaları kırdık. Önümüze çıkarılan engelleri aştık, hizmete koştuk. Türkiye'de çok hizmet ettik ama Antalyamızda hizmetten nasibini aldı." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, her zaman büyük projeler gerçekleştirdiklerini, sağlıktan turizme kadar önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Rusya'dan charter uçuşlarla ilgili problem olmadığına de değinen Çavuşoğlu, Rusya'dan misafirlerin Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na geleceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Dünyadaki mazlumların yanında olacağız. Biz olmazsak kimse onların yanında olmaz. Bizden başka yardım eli uzatan başka ülke var mı? O yüzden büyük Türkiye olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yeni anayasanın öneminden bahseden Çavuşoğlu, "Sistemimiz net olacak, yasamayı Meclis yapacak." şeklinde konuştu.

CHP'nin "yalan makinesi" olduğunu anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, cumhuriyetin elden gitmediğini de anlattı.

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