MHP Grup Başkanvekili Usta:

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AMASYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu anayasa değişikliğe 'evet' dememizin önemli nedenlerinden bir tanesi milli devleti ve üniter yapıyı korumasıdır" dedi.

Merzifon ilçesinde esnaf ve kamu kurumlarını ziyaret eden Usta, daha sonra partisinin ilçe başkanlığının Kültür Merkezinde düzenlediği partililer buluşmasında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısına zarar vermeyeceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile yürüttükleri anayasa çalışmasının, hiçbir şekilde eyalet kurulmasına ve federatif sisteme izin vermediğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu anayasa değişikliğine 'evet' dememizin önemli nedenlerinden bir tanesi milli devleti ve üniter yapıyı korumasıdır. Anayasa çalışmalarında da böyle bir konu gündeme gelmiş değildir. 16 Nisan Pazar günü milletimiz önemli bir karar verecek. Bu karar milletimiz için en iyi şekilde sonuçlanacağını biz biliyoruz. Çünkü biz Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. Yaklaşık bir aydır kampanyalarımız sürüyor, son 2-3 aydır Türk milletinin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ortaya bir sürü yalan atılıyor, iftira atıyor. Hele son birkaç günde Türk milliyetçiliğinin, ülkücülerin kafasını karıştırmak için sahneye çıktılar."

"Milletimizin kafası rahat olsun hiçbir şekilde kafamızı bulandırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim" diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milliyetçi Hareket Partisi niçin bu anayasa değişikliğine evet diyor. Temel soru bu esasında 20 Temmuz 2015'ten bu güne bir buçuk yıl süre içerisinde bin 200 şehit verdik. Toplam hayat kaybı 2 bin civarında. 8 bin civarında yaralımız var. Bir buçuk yılda bir savaşta verilecek kadar zayiat verdi bu ülke. Ne oldu bir yandan PKK, bir yandan İŞİD, bir yandan PKK’nın kuzey Suriye kolu YPG ve en son 15 Temmuz’da da hain FETÖ Türkiye’yi vurdu. Sanki bir merkezden yönetilircesine Terör örgütleri adeta ülkeyi bir terör kuşatması altına aldılar."

Ülkenin sıkıntılar yaşadığı sürede, kısır siyasi çekişmeler içerisinde olamayacaklarını vurgulayan Usta, şunları ifade etti:

"O nedenle genel başkanımız 11 Ekim 2016 tarihinde bir milli uzlaşma çağrısı yaptı, bir milli mutabakat çağrısı yaptı. Bir ülkede her gün hukuk çiğneniyor, en tepede hukuk çiğneniyor, anayasa çiğneniyor ciddi yönetim sorunları var. Diğer taraftan 15 Temmuz’da ülke darbe eşiğinden döndü. Bütün bu şartlar altında ülkeyi daha iyi yönetilir bir hale getirmek zorundayız. Böyle milli mutabakat içerisinde olmamız gerekir, bir uzlaşma içinde olmamız gerekir. Bizim temelimizde uzlaşma var. Bu nedenle içeride ve dışarıda Türkiye sıkışmışken, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varken, biz çatışamazdık. Tüm siyasi düşmanlarımızı bir dondurucuya koyduk. Tükiye'yi içerisinde olduğu bu sıkıntıdan kurtarmak için biz yemin ettik. Bu rastgele edilmiş bir yemin değildir, bu rastgele verilmiş bir karar değildir."