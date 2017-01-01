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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu ülke 3-5 ayda önüne koyulan sandıklarla çok zaman kaybetti. İçeriden düşmanlar yarattılar. Dışarıdan zaten herkes düşmandı. Birbirimizin arasına fitne koydular." dedi.

Aydın, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Referandumda Evet" programında yaptığı konuşmada, gençlerin, 16 Nisan'da kendilerine güvenmeyenlere büyük bir tokat atmaya hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

Pazar günü Adıyaman'ın tarih yazacağını söyleyen Ahmet Aydın, şöyle konuştu:

"Kandil orada dur ve Adıyaman'ın sesini duy. Kandil orada kalsın, Adıyaman terörü başlarına yıkacak inşallah. Adıyaman'ın sesi Pensilvanya'dan duyulacak. Bu ülke 3-5 ayda önüne koyulan sandıklarla çok zaman kaybetti. İçeriden düşmanlar yarattılar. Dışarıdan zaten herkes düşmandı. Birbirimizin arasına fitne koydular. Türk dediler, Kürt dediler, Alevi dediler, Sünni dediler, inanan dediler, inanmayan dediler ve o vesayet makamları bu sistemi kuranlar, biz asılız diyenler, siz yüzde 90 ile dahi gelseniz güç bizde diyenlere 16 Nisan'da o karanlık tarihi, o darbeler tarihini Adıyaman sandığa gömecektir. Tüm düşmanlara karşı, tüm Türkiye karşıtlarına karşı 16 Nisan'da büyük bir tokat atacağız ve demokrasi kanalı ile kimseyi denize dökmeyeceğiz. 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de bu milletin her bireyi de saygındır. Bizler 'Hayır' diyenleri Atatürk Barajı'na da dökmeyeceğiz."

TBMM Başkanvekili Aydın, Türkiye karşıtlarına vatandaşın demokrasi kanalı ile sandıkta en büyük dersi vereceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.