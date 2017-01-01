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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Otomobilin çarptığı yaya kanala düşerek öldü

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:53

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasının ardından yağmur suyu kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, İzmir-Ankara karayolunda Fatih Sanayi Sitesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Bu kişi, çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan ve bir bölümü kapalı olan yağmur suyu kanalına düştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında bir erkek olan ve üstünden kimlik çıkmayan yayanın öldüğünü tespit etti.

İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi morguna konulan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

Görgü tanıklarından Selahattin Akdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracıyla trafikte maktulü yol kenarında karşıya geçmek için beklerken gördüğünü söyledi.

Kendisinin sol şeritten ilerlediğini belirten Akdeniz, "Beyaz araba gelirken bu şahsa vurdu. Otomobilin hızı 120-130 kilometre vardı. Vurunca benim arabanın üzerinden buraya düşmüş.'' dedi.

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