15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da banka soygunu girişimi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 04:36
Adana'da banka soygunu girişimi

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi girdiği banka şubesinin kasasını açamayınca para alamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, özel bir banka şubesinin kapısını tornavidayla açarak içeri girdi.

Banka kasasını açamayan şüpheli, odaları dolaşarak para aradı. Alarmın çalması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Alarm ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığı öğrenildi.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
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