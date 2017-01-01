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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

15 Nisan 2017 Cumartesi, 05:08

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "16 Nisan'da herkes gerçeği görecek, o terör örgütlerine maşa olanlar başları önünde gelecek Türkiye'den özür dileyecekler, bu milletten özür dileyecekler." dedi.

Zeybekci, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanlığı tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koalisyonlardan çok çektiğini anlattı.

Türkiye'nin 1980 yılında 6 ay cumhurbaşkanı seçemediğini, bunun nedeninin koalisyonlar olduğunu belirten Zeybekci, "160 oylama oldu. Her gün bir oylama, her gün bir oylama. 6 ay sürdü, 6 ay. Birileri, 'Uygun ortam olsun diye bekledik' diyenler 12 Eylül darbesini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mevcut anayasayı bu darbecilerin hazırladığını hatırlatan Zeybekci, halk oylamasında zarfın şeffaf olduğunu, içine atılan oyun renginin göründüğünü dile getirdi.

Referandumdan 1982 Anayasası'na yüzde 92 "evet" çıktığını anımsatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Halbuki bu millet yüreğinden de kalbinden de bu ülkenin geleceğini karartan o anayasaya 'hayır' demişti. Bakın Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben o zaman 'hayır' vermiştim o anayasaya' diyor. Peki o zaman 'hayır' verdiğin bu anayasaya yani 1982'deki bu darbe anayasasına şimdi bu değiştirmeye 'hayır' diyerek 'evet' demiş olmuyor musun? Demek o zaman da 'hayır' dediğin yalan. Tek ayak üzerinde kırk yalan. O gün için de büyük bir ihtimalle yine aynı şey, milleti kandırıyor. Neden? Çünkü bu anayasa değişikliği var ya bu anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'de artık koalisyon dönemi bitiyor. Koalisyon dönemi bittiği için artık Kılıçdaroğlu dönemi de bitiyor. Artık bu milletin iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi, bundan sonra hep önümüzde olacak inşallah. Yani CHP kurtulacak. 16 Nisan'da yarından sonra CHP de kurtulacak. CHP de yüzde 23'ü başarı olarak görenlerden kurtulacak."

- "Bunun hesabı sorulacak"

Zeybekci, 16 Nisan'da sandıklardan gümbür gümbür "evet" çıkacağını, "hayır"cıların da buna inanamayacağını söyledi.

Hollanda ile yaşanan krize de değinen Zeybekci, "Bakın şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Hanım kardeşimiz Hollanda'ya gitti ya... Ona her türlü terbiyesizliği yaptılar. Bunun hesabı sorulacak. Hem diplomatik kanallardan hem de hukuken sorulacak." diye konuştu.

Türkiye'nin yükselişini istemeyenlerin bunu engellemek için 16 Nisan'ı son fırsat olarak gördüğünü kaydeden Zeybekci, "Allah'ın izniyle 16 Nisan'da herkes gerçeği görecek, o terör örgütlerine maşa olanlar başları önünde gelecek Türkiye'den özür dileyecekler, bu milletten özür dileyecekler. Başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

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