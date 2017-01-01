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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:32

AKSARAY (AA) - Aksaray'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aksaray'da 200 polisin katılımıyla 11 Nisan'da düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır 380 gram esrar, 618 gram eroin, uyuşturucu hap, 2 kurusıkı silah ve 44 tabanca ele geçirilmiş, 42 kişi gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 475 liraya el konulmuştu.

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