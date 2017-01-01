Hırsızlık için kız çocuğunu kullandılar

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde, marketten bir kız çocuğunun yanındaki kadının işaretiyle salça bidonunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Eski Belediye Caddesi'ndeki marketin önünden salça bidonu çalındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlıkta, 5 yaşlarındaki kız çocuğu, marketin önüne birlikte geldiği kadının işaretiyle harekete geçiyor. Çocuk, aldığı salça bidonunu verdiği kadın ile at arabasına binip uzaklaşıyor.

İş yeri sahibi İbrahim Yiğit, gazetecilere, ellerinden geldiğince yardıma muhtaçlara yardım ettiklerini söyledi.

Bir çocuğun böyle bir olaya karıştırılmasından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Yiğit, "Küçücük çocuk, bu tür olaylara alet ediliyor. Çalınan bir bidon salçanın peşinde değilim, sadece bu üzücü olaya dikkat çekmek istiyorum." dedi.