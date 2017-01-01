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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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CHP'nin bazı mahalle temsilcilikleri ve seçim otobüsleri boyandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:07
CHP'nin bazı mahalle temsilcilikleri ve seçim otobüsleri boyandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da üzerinde "Hayır" yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüsleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce siyaha boyandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da sabah saatlerinde CHP'nin Yıldız ve Soğuksu mahallelerindeki temsilciliklerine gelen partililer, camlar ve "Hayır" yazılı afişlerin siyaha boyandığını fark etti. Partililerin çağırdığı polis ekipleri, temsilciliklere gelerek, tutanak tuttu. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi araştırması yaptı.

Öte yandan, kentte "Hayır" çalışması yapan Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki 2 otobüs ve 3 minibüsün de dış yüzeyleri ve ön camlarının siyah boya ile boyandığı belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 mahalle temsilciliği, 2 otobüs ve 3 minibüsün zarar gördüğünü ifade etti.

Kentte benzeri başka bir olay yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettiklerini belirten Erdem, "Bu ahlaki bir şey değil. Niye yapılır bilmiyoruz. Mahalle temsilciliklerimizi, araçlarımızı boyamışlar. Araştırıyoruz." dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Genel Sekreteri Özgür Balaman da zarar gören mahalle temsilciliklerinde incelemelerde bulundu.

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