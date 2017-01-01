Öğrencilere hikaye kitabı alınması koşuluyla uzlaştılar

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TRABZON (AA) - Trabzon'da şikayetçi ile kendisine hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayet ettiği iş arkadaşı, öğrencilere hikaye kitabı alınması koşuluyla uzlaştı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde geçen yıl iş yerinde meydana gelen olayda M.F. (31), çalışma arkadaşı M.S. (42) ile yük taşıma nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından M.S, hakarete uğradığı iddiasıyla M.F. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Soruşturma dosyasını ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca tarafları uzlaştırmak üzere uzlaştırmacı görevlendirildi.

Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakere sonucunda M.S, herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere hikaye kitabı alması karşılığında M.F. ile uzlaşabileceğini belirtti. Uzlaşma teklifini kabul eden M.F, 80 hikaye kitabı alarak öğrencilere dağıtınca dava açılmasına gerek kalmadan soruşturma kapatıldı.