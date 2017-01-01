Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

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AYDIN (AA) - Bin 300 yolcusuyla Celestyal Olympia, Kuşadası'na bu yılki ilk seferini gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde limana yanaşan Yunanistan bayraklı Celestyal Olympia'dan inen yolcuların bir kısmı, turlarla Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret ederken bazıları da kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Tur acentesi Ege Bölge Müdürü Nazım Akseki, AA muhabirine, bin 500 yolcu kapasiteli Celestyal Olympia'da bin 300 yolcu ve 800 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Bu geminin Kuşadası'na 57 sefer, Celestyal Nefeli isimli gemininse 20 sefer düzenleyeceğini aktaran Akseki, kruvaziyer turizminde yolcu başına 30 dolar teşvik verileceğinin gündeme gelmesinin de turizmi hareketlendireceğini sözlerine ekledi.