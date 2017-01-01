Aranan zanlı kaza yapınca sahte kimlikle yakalandı

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MERSİN(AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 suçtan aranan zanlı, trafik kazası yapınca sahte kimlikle yakalandı.

Jandarma ekipleri, Çevreli Mahallesi'nde trafik kazası yaparak yaralanan ve Akarsu Tarsus Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücünün kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, A.A. adına düzenlenmiş kimliğin "resmi belgede sahtecilik, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinden yağma ile uyuşturucu ticareti" gibi 19 suçtan 7 yıldır aranan Erdal Ezel'e ait olduğunu belirledi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.