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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:25

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "16 Nisan'da sizler bir 'evet'inizle Türkiye'yi hem bölgede lider, hem de dünyada sözü dinlenen bir ülke haline getireceksiniz." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın lokalinde TÜRK-İŞ Malatya Temsilciliği ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Yeşilyurt Belediyesi çalışanlarıyla kahvaltıda buluşan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda büyütmek istediklerini belirtti.

Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin 15 yılda gerçekleştirdiklerini, bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 5 yılda yapmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'de artık vesayet odaklarının değil, milletin hakim olması için cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmek istediklerini kaydeden Tüfenkci, şunları söyledi:

"İnşallah sizlerin desteğiyle, çalışmalarıyla bu millet 16 Nisan'da 'evet' diyecek. 17 Nisan'a farklı bir şekilde uyanacak. Bakınız, 'bir oy' diye sakın ihmal etmeyin. Bütün kardeşlerimiz, tanıdıklarını, eşini, dostunu sandığa getirerek Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmalı. Onları, kaderin yeniden yazılacağı 16 Nisan'da sandığa davet etmemiz lazım. Biliniz ki bir 'evet' Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Sizin bir oyunuzla Avrupa'da, Ortadoğu'da farklı bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Sizin bir 'evet'inizle İslam coğrafyasında farklı bir Türkiye hayal ediyoruz. Ben inanıyorum ki 16 Nisan'da sizler bir 'evet'inizle Türkiye'yi hem bölgede lider, hem de dünyada sözü dinlenen bir ülke haline getireceksiniz."

Sözün ve kararın millette olduğu bir zaman dilimi içerisinde bulunduklarını ifade eden Tüfenkci, insanların kararını vererek, tavrını ortaya koyduğunu anlattı.

- "Sandıklarda tavrınızı 'evet' diyerek, ortaya koyacaksınız"

Halk oylamasının sonucunun "Evet" olacağına inandığını aktaran Bakan Tüfenkci, "Sizler tavrınızı 15 Temmuz'da ortaya koydunuz. O gün tanklara, toplara, tüfeklere göğsünüzü siper ederek, araçlarınızı meydana getirerek, tavrınızı ortaya koydunuz. Tavrınız milli iradeden, milletten, Türkiye'nin istikrarından, demokrasiden yanaydı. O gün nasıl tavrınızı koyduysanız, 16 Nisan'da da ben inanıyorum ki sandıklarda tavrınızı 'evet' diyerek, ortaya koyacaksınız." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat katıldı.

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