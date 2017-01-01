15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayılan yolcunun otobüsle hastane yolculuğu araç kamerasında

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:00

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel halk otobüsünün şoförü, rahatsızlanarak baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Şehir merkezi Yiğitler-Kılavuz hattında çalışan 58 H 042 plakalı özel halk otobüsüne binen Ebru Ö, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Salih Can Yılmaz (25), yolcuları arkadan gelen otobüse naklederek, Numune Hastanesi'ne yöneldi.

Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ebru Ö'nün otobüste rahatsızlanma ve hastaneye götürülme anları, araçtaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şoför Yılmaz, yolculardan özür dileyerek otobüsü boşaltmalarını istiyor ve hastaneye gideceğini söylüyor. Araçtaki 2 yolcunun da bayılan kadına ve kucağındaki çocuğu yardımcı olmaları da görüntülere yansıyor.

Yılmaz'ın yol boyunca 112 Acil Sağlık ekipleriyle telefon görüşmeleri de otobüsün kamerasınca kaydedildi.




İLGİLİ HABERLER
Tandırlık duvarı çöktü : 1 ölü
YEREL

TANDIRLIK DUVARI ÇÖKTÜ : 1 ÖLÜ
Yeni nesil yazar kasa zorunluluğu kalktı
YEREL

YENİ NESİL YAZAR KASA ZORUNLULUĞU KALKTI
Sivas Belediyesi'nden yaşlı ve engellilere referandum hizmeti
YEREL

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN YAŞLI VE ENGELLİLERE REFERANDUM HİZMETİ
Teknoloji kültürümüzü tehdit ediyor.
YEREL

TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜMÜZÜ TEHDİT EDİYOR.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
ÇEDAŞ, referandum nöbetinde
YEREL

ÇEDAŞ, REFERANDUM NÖBETİNDE
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?