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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:04
Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

KİLİS (AA) - Kilis'te ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmalara market alışveriş kartı verildi ve nakdi yardımda bulunuldu.

Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Kilis Temsilciliği gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yerleştikleri Kilis'te kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 90 aile belirledi.

Tespitlerin ardından ailelere, gıda ve temizlik malzemeleri için hazırlanan market alışveriş kartları verildi ve nakdi yardımda bulunuldu.

Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Kilis Temsilcisi Abdulcelil Yılmaz, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik desteğin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Kilis'te 90 savaş mağduru Suriyeli ihtiyaç sahibi aileye, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri market alışveriş kartı ve nakdi yardımları ulaştırdık. Savaş sebebiyle zorluk içerisinde yaşayan aileler bizim gidişimizle bir nebze de olsa mutlu oldular. Hayırseverlerimizin gönderdiği bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, hayırseverleri, bu tür faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına yardıma davet etti.

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