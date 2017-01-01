Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İnanıyoruz ki sandıktan çıkacak 'evet', ülkemizi çok daha güçlü şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına, oradan 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır." dedi.

Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Kılıç, yarın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağını söyledi.

Ülkenin yeni yönetim sisteminin oylanması için milletin huzuruna gidildiğini dile getiren Kılıç, "Rabbim inşallah ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için en güzelini nasip eder. İnanıyoruz ki sandıktan çıkacak 'evet', ülkemizi çok daha güçlü şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına, oradan 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır." diye konuştu.

Kılıç, güçlü sistemle güçlü devlet ve güçlü millete ulaşarak güçlü Türkiye için hep beraber çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bu yana geçen sürede çok şeyler yaşandı. Milletimiz çok şeyler tecrübe etti. Yapılan temel değişikliklerin, ana değişikliklerin hep öncesi ve sonrası vesayetlerin müdahalesiyle oldu. Biz bundan sonra herhangi bir şekilde bir vesayetin olmaması, herhangi bir şekilde müdahalenin olamaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kürsüsünün arkasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' sözünün tam manasıyla içinin dolu şekilde, sözde değil, özde hayat bulması için mücadele veriyoruz."

- "Tek adam arıyorsanız, CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturuyor"

Kılıç, halk oylaması sürecinde vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Sözlerine Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek devam eden Kılıç, şunları dile getirdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, ne dedi biliyor musunuz? 'Yatıyorlar, kalkıyorlar, benimle ilgili konuşuyorlar.' Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak bu süreç içerisinde, ocak ayından beri başlamış olan anayasa değişikliği süreci içinde değişikliğe karşı duran tüm unsurların en önünde oldu. Tabiri caizse bunun başını çekti. 'Hayır'ın başarılı olması için, sandıktan çıkması için en önde koştu. 'Hayır' anlamında toplanan herkes de onun etrafına toplandı. Her gün bir şeyler söyledi. Söylediğinin yüzde 80'inden fazlası doğru değildi.

Siz bu kadar konuşursanız biz ne yapacağız? Herhalde sizin ortaya atmış olduğunuz, doğru olmayan ve bizim tarafımızdan farklı noktada dile getirilen konuları anlatacağız."

Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de başörtüsü yasağı kaldırılırsa ülkenin bölüneceğini söyleyenler olduğunu anımsatarak, "Hatırlayın. Ne oldu? Bölündük, parçalandık mı? Yoksa birleştik, beraber mi olduk? Daha mı kuvvetlendik, daha kuvvetli bir şekilde geleceğe beraber mi yürüyoruz? İşte hep ortaya attıkları tezlerin sonucu budur. Hep boş. Hep boş iddialar." değerlendirmesinde bulundu.

Daha güzel Türkiye için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz söyleyecek sözü olan, sözü dinlenen, tarihinden gücünü alan, geleceğe yürüyen bir milletiz. Bu, hep böyle olacak inşallah. Yarın herkes sandıklara gidecek. Ben 'evet' oyu kullanacağım. Siz ne diyeceksiniz? Sandıkta ne diyoruz? Allah'ın izniyle Atakum'da bir sıkıntı yok. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara tek bir şey söylüyorum. İşinize bakın. Eğer Türkiye'de tek adam arıyorsanız, o tek adam CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturuyor."

Programın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kılıç, Çiftlik Caddesi'ndeki "hayır" seçim bürosuna giderek görevlilerle sohbet etti ve "evet" yazılı anahtarlık hediye etti.

Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katıldı.