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ORDU (AA) - Ordu'da, "Terörle mücadele ve teröre lanet" fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan ve 137 fotoğrafın yer aldığı sergide, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı verdiği mücadele ile toplumun teröre gösterdiği tepki anlatıyor.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, serginin terörle mücadele konusunda vatandaşların bilinç düzeyini artıracağını belirtti.

Türkiye'nin uzun yıllardır terör belasıyla uğraştığını, bu konuda çok sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Terörle mücadeleyi güvenlik güçlerimiz yerine getiriyor ancak çok geniş bir konu teşkil eden bu mücadelenin topyekun yapılması gerekiyor. Bu anlamda sergimizde yer alan fotoğrafların terörün yıkıcı etkisi ve ülkemizde ortaya çıkardığı sorunların anlaşılması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Terörle mücadele konusundaki çalışmalarından dolayı Enver başkanımızı ve ekibini de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Şimdiye kadar 12 sergi düzenlediğimiz sanat galerimizde 13. sergiyi hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Geçmiş dönemde ve günümüzde yaşanan terör olaylarını konu alan fotoğrafların yer aldığı sergimizin sizleri etkileyeceğine inanıyorum." dedi.

Sergide yer alan fotoğrafların ayrıca bir kitap haline getirildiğini bildiren Yılmaz, "Fotoğrafları bir kitap haline getirerek belediyelere, kaymakamlıklara ve diğer kamu kurumlarına dağıtacağız. Terör belasının etkilerini vatandaşlarımızın hafızalarında canlı tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Sergi, 5 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.



