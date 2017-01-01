Elvan'dan Mersinli limon üreticilerine müjde

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki limon üreticilerinin soğuk hava zinciri ve depolama konusundaki sıkıntılarına ilişkin "Birçoğunuz, Nevşehir tarafına bu limonları gönderiyorsunuz, oralardaki depolarda muhafaza ediliyor. Biz bu meseleyi Mersin'de, Toroslar'da çözmek istiyoruz. Artık oralara gitmenizi, oralara para ödemenizi istemiyoruz." dedi.

Elvan, merkez Mezitli ilçesindeki bir restoranda limon üreticileriyle yaptığı toplantıda, kentteki üretimin ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağladığını söyledi.

"Ağaç bile yetişmez" denilen yerlerde çiftçilerin limon bahçeleri oluşturduğuna işaret eden Elvan, üreticilerin emekleriyle gurur duyduklarını aktardı.

Elvan, üreticilerin soğuk hava zinciri oluşturma ve depolama gibi konulardaki sıkıntılarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Narenciye ve limonla ilgili soğuk zincir oluşturma ve depolama konusunda bazı sıkıntılarınız var. Birçoğunuz, Nevşehir tarafına bu limonları gönderiyorsunuz, oralardaki depolarda muhafaza ediliyor. Biz bu meseleyi Mersin'de, Toroslar'da çözmek istiyoruz. Artık oralara gitmenizi, oralara para ödemenizi istemiyoruz." diye konuştu.

Ürünlerin farklı bölgelere götürülüp depolanmasının üretici üzerinde ilave yük oluşturduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Limon üreticilerimiz aşağı yukarı yılda 50 milyon lira ile 150 milyon lira arasındaki bir bedeli Ürgüp'e, Nevşehir'e ödüyor. Bunun nakliye masrafları da var. Bunları dikkate aldığınızda sizin üzerinizde önemli bir yük. Sorun bize aktarıldıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanımız ile oturup, konuştuk. Bize, Toroslar'daki doğal depolama alanlarına bakanlık olarak izin verebileceklerini söylediler. Bu çerçevede bir çalışma başlatıldı. İnşallah bu çalışma, projelendirme tamamlanır. Buralarda, Torosların altında doğal olarak bu limonlarımızı tutup, hiçbir maliyeti, masrafı olmadan, sizin rekabet gücünüzü ve refah seviyenizi daha da artıracak olan bir düzenlemeyi yaparız. Ben de bu soğuk hava konusunda gereken desteği vereceğim."

- "Güneş enerjisi sistemleri kuracağız"

Elvan, elektrik maliyetleriyle ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak çiftçileri güneş enerjisiyle tanıştıran bir projenin Antalya'da başlatıldığını aktardı.

Uygulamanın Çukurova Kalkınma Ajansı vasıtasıyla Mersin'de de yapılacağını dile getiren Elvan, "Çiftçilerimizin artık enerjiyi, güneş enerjisi vasıtasıyla elde etmesinin önünü açacağız. Güneş enerjisi sistemleri kuracağız. Maliyetinin yüzde 70'ini biz, 30'unu siz vereceksiniz. Özellikle yerin altından su çekmek isteyen, elektrik bedeli ödeyen kardeşlerimiz güneş enerjisini kullanarak, elektrik faturası ödemeden üretimlerini gerçekleştirecekler." dedi.

Bakan Elvan, ayrıca ihracat konusunda verilecek esteklerin 2017 yılında da sürdürüleceğini kaydetti.