15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çavuşoğlu'ndan, Almanya'ya "Yenikapı" daveti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:44

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bize de şimdi Almanya'dan Alternatif Parti gelecekmiş. En iyi, en büyük meydanı vereceğiz. 'Buyur Yenikapı'yı doldur, miting yap orada' diyeceğiz. Buyur gelmek istiyorsan. Gösterelim değil mi? En güzel, en büyük yerimizi vereceğiz. 'Buyur kardeşim denize nazır. 5 milyon kişilik, doldur yap.' Yapsın." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesindeki Toptancı Halinde çiftçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, okurken de çalışırken de her türle zor şartlara alıştığını, tarlada her türlü işi yaptığını, keçi de güttüğünü anlattı.

Ukrayna'dan bir uçağın Gazipaşa Havalimanı'na ineceğine değinen Çavuşoğlu, pistte hiçbir sorunun olmadığını ancak havalimanının terminalini genişletmek gerektiğini söyledi. Gazipaşa'ya doğal gazı getireceklerini belirten Çavuşoğlu, ilçeye eğitim alanında da önemli yatırımlar yapacaklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, Gazipaşa'ya fakülte açacaklarını söyledi.

"Milletimiz 'dik dur eğilme' dedi. Biz de güçlü liderimizle dik durduk eğilmedik. Türkiye'ye istikrarı getirmek için önce kavgaları bitirmemiz gerekiyor. Geçmişte cumhurbaşkanı, başbakan kavgalarında ağır bedeller ödedik. Bir gecede 50 banka battı, büyük krizler oldu." diye konuşan Çavuşoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde kavgaya izin vermedikleri, çıkan engelleri de aştıklarını söyledi.

- "Meclis'te artık kavgalar olmayacak"

Kavgaların olduğu yere kimsenin gelmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, koalisyon kavgalarından halkın çok çektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Meclis'te artık kavgalar olmayacak, söz de karar da milletindir. Yargının bağımsız, güçlü olması önemli, adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Yeni anayasada biz bunu getiriyoruz. Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını getiriyoruz. FETÖ'cü, o, bu parti olmaz." diye konuştu.

Bazı CHP'lileri de eleştiren Çavuşoğlu, "Bu milleti tehdit etme. Millet seni sandığa gömecek, gömer. Çünkü bunu millet söylüyor. Son sözü millet söyler unutma, millete efendilik yapma." dedi.

Avrupa'nın Türkiye'nin dik duruşundan rahatsız olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin değiştiğini, Türk milletinin uyandığını söyledi. Çavuşoğlu, Türk milletinin kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini, Avrupa'nın dayatmalarını kabul etmeyeceğini vurguladı.

- "Hollandalı kadın ağladı"

Çavuşoğlu, Hollanda'nın "evet" diyenleri engellediğini, kendi uçağını iptal ettiğini hatırlatarak, dünyada böyle bir skandal, görülmediğini, bunun Hollanda'nın ve Avrupa'nın utancı olduğunu belirtti. Hollanda tarihine bunun bir "kara leke" olarak geçtiğine dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antalya'da, Hollandalı bir kadın geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi ağladı. Kadının gözlerinden yaşlar aktı, ben de duygulandım. Oysa Hollandalıların bir suçu yok ki... Faşist Wilders çizgisine giden, aynı faşist zihniyetli şu andaki başbakan ve koalisyondaki sosyal demokrat. Biri liberal, biri sosyal demokrat, adının ne önemi var. Yani sosyal, demokrat, liberal... Kafa önemli. Diğer yerlerde de engellediler peki kime kucak açtılar? PKK'ya, 'Buyur salon en iyisi, buyurun en iyi meydan.' Bize de şimdi Almanya'dan Alternatif Parti gelecekmiş. En iyi, en büyük meydanı vereceğiz. 'Buyur Yenikapı'yı doldur, miting yap orada' diyeceğiz. Buyur gelmek istiyorsan. Gösterelim değil mi? En güzel, en büyük yerimizi vereceğiz. 'Buyur kardeşim denize nazır. 5 milyon kişilik, doldur yap.' Yapsın. Biz demokrasiyi, özgürlükleri savunuyoruz kardeşim. Ben hatta birçok dışişleri bakanı dostuma 'Avrupalılar gelsin Alanya'da çok sayıda yabancı var, kampanya döneminde gelin çalışın. Hem oy toplayın hem dinlenin' diyorum. Hoşgörü anlayışındayız."

Çavuşoğlu, Avrupa'nın PKK'ya, FETÖ'ye sahip çıktığını, ne kadar hain varsa, bunlara kucak açtığını aktararak, Türkiye'yi çok sevdiklerinden değil, terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kullandıklarından bunu yaptıklarını söyledi.

- Çavuşoğlu'ndan ülkücülere çağrı

Ülkücülere de çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bakıyorum bazı ülkücü kardeşlerimiz Devlet Bahçeli'ye küsmüş. 'Hayır' diyeceğim diyor. Niye? Kongrede partiyi ele geçirememiş. Kardeşim bu parti içi mesele mi? Parti içi meseleyi her zaman görürsünüz, sizin işiniz." dedi.

Çavuşoğlu, yeni anayasanın Devlet Bahçeli'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun değil, Türkiye'nin meselesi, millet, bayrak meselesi olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasını şunları kaydetti:

"Nefsine yenilme, sen milliyetçisin, ülkücüsün. Nefsine yenilerek dağdaki hainlerle aynı safta olma, sen milliyetçisin. Başkanlık sistemini geçmişte en çok kim savundu? Rahmetli Alparslan Türkeş kitabını yazdı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Özal, Erbakan, Demirel... Rahmetli Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlatma. Sen dağdaki hainlerle yurt içinde ve yurt dışındaki düşmanlarla aynı safta olmazsın, milliyetçi nefsine yenilmez. Biz biliyoruz onların milletini sevdiğini, milliyetçi olduğunu, devletini sevdiğini. Ülkücü olduğunu biliyoruz, o yüzden bunu söylüyoruz. İşte izleyin videoları, dağdaki hainler ne diyor, kadını, erkeği? Nasıl oluyor da o hainlerle aynı safta olacaksınız? Nasıl yediririz kendimize, olmaz. Bunu biz ülkücü kardeşlerimizle MHP ile iki parti birlikte hazırladık. O yüzden sıkıntı yok ama bazılarında görüyorum. Bazıları FETÖ'nün etkisinde kalmış üst düzey. İşte etrafındaki avukatıydı, oydu buydu ama tabandaki kardeşlerimize öyle bir şey diyemez, üst düzeyde söylüyoruz."




İLGİLİ HABERLER
Başkan Türel, Şarampol Caddesinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TÜREL, ŞARAMPOL CADDESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
CHP'nin bazı mahalle temsilcilikleri ve seçim otobüsleri boyandı
YEREL

CHP'NİN BAZI MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ VE SEÇİM OTOBÜSLERİ BOYANDI
Uğur Okullarından 'Uğurlu Kübistler' resim sergisi
YEREL

UĞUR OKULLARINDAN 'UĞURLU KÜBİSTLER' RESİM SERGİSİ
Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ THM TOPLULUĞU KOROSUNDAN KONSER
Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor
YEREL

MURATPAŞA YAŞLIEVİ'NDE MASALLAR HEYBEDEN ÇIKIYOR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Antalya'da kuyumcu cinayetinde 3 tutuklama
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA
&quot;Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI KİMSEYE BOZDURMAYIZ"

&quot;Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EMNİYET SİBOBUDUR"
13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
YEREL

13. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
YEREL

KORKUTELİ'DE ENGELLİ AİLELER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU
Öğrenciler'den Huzurevi ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLER'DEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Alanya'da terör operasyonu
YEREL

ALANYA'DA TERÖR OPERASYONU
Antalya'ya hayvan borsası kuruluyor
YEREL

ANTALYA'YA HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Kutlu Doğum'da &quot;Hz. Peygamber ve Güven Toplumu&quot; işlenecek
YEREL

KUTLU DOĞUM'DA "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" İŞLENECEK
&quot;Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız&quot;
YEREL

"RUSYA'DAN ÇOK SAYIDA TURİSTİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"
Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ LOKUM VE LİMONATA DAĞITTI
Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

ANTALYA'DA 1 MİLYON 636 BİN 742 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Başkan Türel'den sandık çağrısı
YEREL

BAŞKAN TÜREL'DEN SANDIK ÇAĞRISI
AEDAŞ halk oylamasında kesintisiz enerji için sahada
YEREL

AEDAŞ HALK OYLAMASINDA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA
Masa tenisi: Türkiye Üniversiteler Şampiyonası
YEREL

MASA TENİSİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASI
Başkan Uysal: &quot;Parti seçmiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "PARTİ SEÇMİYORUZ"
Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula &quot;online&quot; dönecek
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİMİNİ BİTİREMEYEN KADINLAR OKULA "ONLİNE" DÖNECEK
&quot;Evet&quot; standını yıkan ailenin gözaltına alınması
YEREL

"EVET" STANDINI YIKAN AİLENİN GÖZALTINA ALINMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?