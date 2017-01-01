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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Panelvanın çarptığı kişi ölürken eşi de yaralandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:23

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, panelvanın çarptığı bir kişi ölürken eşi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi'nde, Tahir Aydın'ın kullandığı fren sistemi arızalandığı iddia edilen 34 DB 4370 plakalı panelvan, Uğur Pamuk'un idaresindeki 59 VB 814 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından duramayan panelvan, İlyas Altunay ve eşi Özgünay Altunay'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlyas Altunay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Altunay'ın eşi Özgünay Altunay ise ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

İlyas Altunay'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Panelvanın sürücüsü Tahir Aydın ise gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, Altunay çiftini altına alarak sürükleyen panelvanın çevredeki bir iş yerine çarparak durabildiği görülüyor.

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