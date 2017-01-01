15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yargıtayın "Özgecan Aslan davası" kararı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:26

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına itiraz için tüm hukuki yolları kullanacaklarını bildirdi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkında "adam öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadığını belirtti.

Yerel mahkemenin Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan dolayı da ayrıca 24 yıl hapis cezası verdiğini kaydeden Küçük, Yargıtayın verilen bu cezanın "delil yetersizliği" gerekçesiyle bozduğunu dile getirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin de bu yönde olduğunu anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldır suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız. Çünkü dosyadaki tüm mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinsel saldırı suçundan da ceza vermeye yeterlidir. Yerel mahkemenin kanaatine göre zaten Fatih Gökçe de cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla bu cinayeti işlemiş. Yani hiç kimse başkasının suçunun delillerini ortadan kaldırmak için böyle hunharca bir cinayete kalkışmaz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bu işin hukuki devamı söz konusudur."

- Olay

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü.

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki duruşmada, sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Baba Necmettin Altındöken'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), tutuklulardan Gültekin Alan'ın 12 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken saldırıda hayatını kaybederken, babası ise ağır yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de kursiyerlere temrinlik malzemesi dağıtıldı
YEREL

AKDENİZ'DE KURSİYERLERE TEMRİNLİK MALZEMESİ DAĞITILDI
Elvan'dan Mersinli limon üreticilerine müjde
YEREL

ELVAN'DAN MERSİNLİ LİMON ÜRETİCİLERİNE MÜJDE
Yaralı leyleğin bacak ve kanadına platin takıldı
YEREL

YARALI LEYLEĞİN BACAK VE KANADINA PLATİN TAKILDI
Mersin'de terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU

Aranan zanlı kaza yapınca sahte kimlikle yakalandı
YEREL

ARANAN ZANLI KAZA YAPINCA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
MTSO, aile şirketlerinin sürdürülebilmesi için 'Sanayi Akademi' projesi başlattı
YEREL

MTSO, AİLE ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN 'SANAYİ AKADEMİ' PROJESİ BAŞLATTI
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Tarhan: &quot;En büyük hayalim Mezitli'de yaşayanların mutlu olmasıdır&quot;
YEREL

TARHAN: "EN BÜYÜK HAYALİM MEZİTLİ'DE YAŞAYANLARIN MUTLU OLMASIDIR"
PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlusu tutuklandı
YEREL

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE SORUMLUSU TUTUKLANDI

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Lastiğini patlattıkları aracın bagajındaki parayı çaldılar
YEREL

LASTİĞİNİ PATLATTIKLARI ARACIN BAGAJINDAKİ PARAYI ÇALDILAR
Mersin Arkeoloji Müzesi 18 Mayıs'ta açılıyor
YEREL

MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ 18 MAYIS'TA AÇILIYOR
Başkan Ercik: &quot;16 Nisan, 15 Temmuz'un rövanşı olacaktır&quot;
YEREL

BAŞKAN ERCİK: "16 NİSAN, 15 TEMMUZ'UN RÖVANŞI OLACAKTIR"
Bozyazı'da öğrenci yurdu ve okul için yer bakılıyor
YEREL

BOZYAZI'DA ÖĞRENCİ YURDU VE OKUL İÇİN YER BAKILIYOR
Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama
YEREL

DARBECİ KOMUTANIN ÇOCUKLARINA BYLOCK'TAN TUTUKLAMA
Mersin'de Süper Loto talihlisi merak ediliyor
YEREL

MERSİN'DE SÜPER LOTO TALİHLİSİ MERAK EDİLİYOR
Gültekin'den &quot;oy kullanmaya gidin&quot; çağrısı
YEREL

GÜLTEKİN'DEN "OY KULLANMAYA GİDİN" ÇAĞRISI
GÜNCELLEME - Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Çekirdeksiz, kolay soyulan mandalina için çalışıyorlar
YEREL

ÇEKİRDEKSİZ, KOLAY SOYULAN MANDALİNA İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Bozyazılı miniklerden polislere ziyaret
YEREL

BOZYAZILI MİNİKLERDEN POLİSLERE ZİYARET
Mersin Barosu'ndan imam hatip öğrencilerine sosyal medya semineri
YEREL

MERSİN BAROSU'NDAN İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNE SOSYAL MEDYA SEMİNERİ
İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Forum Mersin'de
YEREL

İBRAHİM ZAMAN ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ FORUM MERSİN'DE
Çakacak: &quot;Kutlu Doğum Haftası, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine katkı sağlayacak&quot;
YEREL

ÇAKACAK: "KUTLU DOĞUM HAFTASI, BERABERLİK VE KARDEŞLİK DUYGULARIMIZIN PEKİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 4 Ortalığı karıştıran sözler